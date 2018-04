Divulgação Cada TV de 4K custa em média R$ 2.150

Está pensando em comprar uma TV nova para ver a Copa do Mundo de futebol? Você não é o único: segundo pesquisa feita pelo Google e revelada nesta segunda-feira, 16, até 21 milhões de brasileiros estão considerando a possibilidade de comprar um aparelho novo para ver os jogos do torneio que começa em junho, na Rússia. Destes, 11 milhões têm certeza que vão adquirir um novo televisor.

Os dados foram obtidos a partir de uma pesquisa feita pela empresa com 1 mil consumidores entre 1 e 3 de fevereiro de 2018, e depois cruzados com informações populacionais do País. Segundo a empresa, tamanho é o atributo mais importante para os brasileiros: 36% dos entrevistados declararam que levarão esse aspecto em consideração – além disso, 61% das buscas feitas no Google sobre TV e Copa do Mundo incluem dados sobre o tamanho do televisor.

Outro aspecto importante considerado pelos brasileiros na hora de escolher uma TV é a conexão com a internet – algo que apareceu em 53% das pesquisas feitas no motor de busca. Além disso, segundo o Google, as buscas por televisores conectados cresceram 17 vezes desde a Copa do Mundo de 2014.

Há, no entanto, quesitos considerados menos importantes pelos brasileiros: apesar da efervescência das TVs 4K, resolução é um aspecto que só aparece em 16% das pesquisas feitas pelo buscador; já a menção a uma marca específica aparece em apenas 35% das buscas criadas por brasileiros no Google.