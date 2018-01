96;8% dos smartphones no mundo rodam Android ou iOS - Link - Estadão

REUTERS

Segundo relatório divulgado pela consultoria Gartner, 96,8% dos smartphones no mundo possuem sistema Android ou iOS. Ou seja, dos 329 milhões de dispositivos vendidos entre abril e junho deste ano, 319 milhões pertenciam à Apple ou ao Google.

Em análises realizadas a partir das empresas, a Samsung domina o mercado com 21,9% da fatia de vendas. Apesar de ainda se manter na liderança, a sul-coreana registrou uma queda de 4,3%. A Apple, por outro lado, cresceu 2,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora é responsável por 14,6% do mercado. Huawei, Lenovo e Xiaomi ocupam as posições seguintes.

Ainda de acordo com o relatório da consultoria, o mercado de smartphones em todo o mundo deve atingir a maturidade logo. Com isso, o número de vendas estacionaria, apesar de China e Índia ainda crescerem.

Para a Gartner, o principal motivo para que a Apple não consiga emplacar a liderança de sistemas de smartphones — tirando o lugar do Android — é a falta de dispositivos de baixo e médio custo.