Acompanhe ao vivo o evento de lançamento do novo celular da Samsung - Link - Estadão

Foto: Reuters/Kim-Jong Hi Smartphone da Samsung Galaxy Note 8 chega ao Brasil dois meses após o lançamento mundial

Foto: Reuters/Kim Hong Ji A tela (e o seu design com “borda infinita”) foi o principal destaque do Galaxy S8, aparelho lançado pela empresa no começo de 2017. Se os rumores em torno do Galaxy Note 8 forem confirmados, ele será uma “versão” maior do S8, com tela de 6,4 polegadas (!). A indefectível canetinha Stylus também deve continuar presente.

Foto: Reuters/Kim Hong-Ji Anunciado com o S8, o assistente de voz Bixby frustrou as expectativas iniciais dos usuários da Samsung. Isso porque seu lançamento foi atrasado – só nessa semana ele chegou a todo o mundo, ainda falando inglês. Não há previsão de lançamento de outras línguas, e por enquanto, além do idioma anglófono, o Bixby só fala coreano. Segundo rumores, o Bixby estará presente no Galaxy Note 8, e o lançamento do aparelho pode até servir como uma segunda chance para o rival da Samsung para Alexa, Siri e Cortana.

Foto: Reuters/Kim Hong Ji Câmeras traseiras com duas lentes tem sido uma febre recente nos smartphones – o iPhone 7 Plus começou com isso, e foi seguido por marcas como LG, Huawei e Asus. Agora, a febre promete chegar ao Galaxy Note 8, com utilidade dupla. Além de ajudar a câmera do aparelho a criar um efeito de profundidade em retratos, as duas lentes também podem servir para aplicações de realidade aumentada, uma das grandes tendências da tecnologia recente.

Foto: iFixit/Reuters Uma bateria melhor que a anterior – não é pedir demais. A bateria foi a grande vilã do Galaxy Note 7 – problemas de encaixe e fabricação faziam o componente explodir e pegar fogo no modelo do smartphone lançado pela sul-coreana em 2016, gerando um recall de 2,5 milhões de unidades e prejuízo estimado em mais de US$ 5 bilhões para a Samsung. Segundo rumores, a bateria do Galaxy Note 8 terá 3.000 mAh, com longa duração, e processos de segurança aperfeiçoados.

Foto: Reuters A Samsung fabrica óculos de realidade virtual, o Gear VR, mas a empresa também tem investido em parcerias com outras marcas – caso do Daydream, plataforma do Google de realidade virtual. Um rumor que tem sido bastante ventilado é de que o Galaxy Note 8 pode ser uma grande máquina da tecnologia, tendo compatibilidade tanto com o Gear VR quanto com o Daydream.

Foto: Reuters/Kim Hong Ji Não é só no visual que o Note 8 deve se parecer com o Galaxy S8. Segundo diversos vazamentos feitos nas últimas semanas, o aparelho terá especificações bem parecidas com o seu primo da Samsung. O Note 8 vai usar o mesmo processador do S8 – nos Estados Unidos, será o Qualcomm Snapdragon 835; fora dele, o Exynos 8895, feito pela própria Samsung. Uma diferença importante está na memória RAM: o Note 8 terá 6 GB de memória, presente apenas em versões "avançadas" do S8. O novo smartphone terá ainda 64 GB de armazenamento interno e espaço para cartão de memória SD.

Foto: Reuters/Kim Hong-Ji Essa é fácil: imagens vazadas nas últimas semanas mostram que o Galaxy Note 8 deverá ter quatro cores. Preto, dourado, cinza e azul são as cotadas – mas é bem possível que uma quinta versão apareça nos próximos meses.