Acompanhe ao vivo o evento de lançamento do novo iPhone - Link - Estadão

Foto: Apple Segundo o analista Ming-Chi Kuo, da KGI Securities, um dos principais "futurólogos" de iPhone, este ano a Apple vai lançar três modelos de seu smartphone. Além das atualizações do iPhone 7 e do iPhone 7 Plus, que devem se chamar iPhone 8 e iPhone 8 Plus, é esperado um terceiro modelo, mais avançado, para comemorar o 10º aniversário do aparelho. Segundo um vazamento do iOS 11 ocorrido neste sábado, a terceira versão do iPhone a ser lançada em 2017 vai se chamar iPhone X – o numeral romano faz alusão à data comemorativa. As três cores presentes no convite da Apple ao evento deste ano também são um indício apontado por analistas para afirmar que o iPhone terá três modelos.

Foto: Reuters Os dois modelos de "atualização" do iPhone devem continuar tendo a tradicional tela de LCD do smartphone da Apple, mas o iPhone X deverá ter tela de OLED. Ainda não se sabe qual será o tamanho do aparelho. Outro rumor bastante especulado é de que o aparelho terá uma tela "infinita", com pouco espaço para bordas ou a câmera frontal – não está claro, porém, se a tela infinita será exclusiva do iPhone X ou estará presente nos três modelos.

Foto: AFP Uma das grandes novidades do iPhone este ano deve ser o uso de um sensor de reconhecimento facial para desbloqueio do aparelho. O recurso deve estar presente na parte da frente do smartphone, e pode ser um adendo a outros recursos de segurança do iPhone, como o já conhecido leitor de impressão digital.

Foto: Niantic Tim Cook, presidente executivo da Apple, já manifestou diversas vezes seu interesse pela realidade aumentada, tecnologia que foi sensação em 2016 com Pokémon Go. É bastante possível que o iPhone apresente novidades nesse sentido -- um misterioso AR Kit já foi disponibilizado para desenvolvedores. “Acredito que a Apple vai integrar recursos de RA com novos recursos do sistema, garantindo novas experiências com o celular”, afirmou Thomas Husson, da consultoria Forrester, em entrevista recente ao Estado.

Foto: AP Photo Por conta das mudanças na tela e a presença do sensor de reconhecimento facial, 2017 pode significar o fim da linha para uma das principais características do iPhone: o botão Home.

Foto: Apple No final de semana que antecede o evento de lançamento da Apple, uma versão do iOS 11 para desenvolvedores foi vazada na internet. Entre os destaques, uma imagem de como será a nova versão do relógio inteligente Apple Watch -- pela primeira vez, parece que o aparelho vestível terá espaço para um chip 4G, ganhando autonomia (hoje, o aparelho só se conecta à internet em redes Wi-Fi ou com auxílio de um iPhone).