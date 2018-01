Acompanhe ao vivo o lançamento do Galaxy S8, novo smartphone da Samsung - Link - Estadão

O que esperar do Galaxy S8, novo smartphone da Samsung











Foto: Steve Marcus/Reuters Assim como em anos anteriores, a Samsung vai lançar dois modelos do Galaxy S8. Um deles deve ter tela de 5,7 polegadas e outra com uma tela enorme, de 6,2 polegadas. A novidade é que os dois modelos devem ter tela curva nas laterais, como a do atual Galaxy S7 Edge. Os rumores sobre o tamanho das telas, porém, não são confirmados pela Samsung. Na foto, o Galaxy S7 Edge, lançado no ano passado. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters O Galaxy S8 será o primeiro smartphone lançado pela Samsung após os dois recalls e cancelamento do Galaxy Note 7. Apesar de o fracasso do aparelho ter impacto relativo nos resultados da empresa, a sul-coreana vem tentando recuperar a confiança dos consumidores. Para isso, a empresa pediu desculpas públicas aos consumidores em três eventos, incluindo as coletivas de imprensa realizadas na Consumer Electronics Show (CES), em janeiro, e no Mobile World Congress (MWC), em Barcelona, em fevereiro. Foto: Kim Hong-Ji/Reuters Segundo rumores que circulam no mercado, o Galaxy S8 deverá ter mudanças significativas no design. Uma delas será a posição do sensor de impressões digitais, que sai da parte frontal do smartphone e vai para a traseira, próximo à câmera. A empresa deve abandonar os botões físicos de volume e Home, além de adotar um design quase sem bordas nas laterais da tela, o que vai aumentar a área útil do produto. Essa tendência de mercado vem aparecendo em novos notebooks e smartphones lançados no início de 2017. Foto: Andrew Kelly/Reuters Um dos principais diferenciais do Galaxy S8 em relação aos concorrentes com sistema operacional Android deverá ser a nova assistente pessoal Bixby. Desenvolvida pela Viv, a startup que desenvolveu a assistente pessoal Siri, do iPhone, o sistema deve permitir que o dono do aparelho controle aplicativos somente por meio da voz -- mas não vai se confundir se o usuário misturar toques na tela também. O sistema também poderá "conversar" com o usuário para pedir detalhes sobre seus pedidos. Foto: Kim Hong-Ji/Reuters A câmera, um dos recursos favoritos dos usuários, também deve ser melhorada na nova versão do Galaxy S8. Assim como o iPhone 7 Plus, o smartphone mais avançado da linha da Apple, a versão maior do Galaxy S8 deverá ter uma câmera traseira de 12 megapixels, além de uma câmera frontal de 8 megapixels, como leitor de íris -- um dos recursos de maior destaque do Galaxy Note 7, descontinuado em 2016. Na foto, o Galaxy S7, lançado no ano passado. Foto: Kim Hong-Ji/Reuters Como sempre, a Samsung também deve melhorar os componentes internos do aparelho. Segundo rumores, os novos smartphones devem ser um dos primeiros a chegar ao mercado com o novo processador da Qualcomm, o Snapdragon 835 -- o chip pode mudar em algumas versões do produto, como aconteceu no passado. Além disso, o produto deve ter memória de armazenamento de 64 GB e 4 GB de memória RAM. Um diferencial em relação ao principal rival, o iPhone 7, deve ser a entrada de fone de ouvido, que deve ser mantida. Foto: Dado Ruvic/Reuters O novo smartphone da Samsung também deve ser lançado em mais cores do que nas últimas versões: além do preto, ele deve ter versões em cinza, prata, azul e até uma versão dourada. Ainda não é possível prever o preço do novo dispositivo e quando ele deve chegar nos primeiros países. Acompanhe a cobertura completa do lançamento, a partir do meio-dia, no site do Link!

A sul-coreana Samsung, maior fabricante de smartphones do mundo, vai revelar nesta quarta-feira, 29, a nova versão do seu principal smartphone, o Galaxy S. O produto, que deve ser chamado de Galaxy S8, é o primeiro lançado pela empresa desde os problemas nas baterias do Galaxy Note 7, em setembro do ano passado, que levaram a dois recalls e a retirada definitiva do smartphone do mercado. Segundo analistas, isso faz o lançamento do Galaxy S8, que já é cercado de expectativa, um marco importante para a história da empresa. O Estado vai acompanhar o evento, que será transmitido via streaming, a partir de São Paulo com cobertura ao vivo nesta página a partir das 12h (horário de Brasília).

Enquanto o evento não começa, acompanhe na galeria acima os principais rumores sobre a nova versão do smartphone da Samsung. Entre mudanças no design e nos componentes internos, Galaxy S8 deve ter melhor câmera e vai apostar na assistente pessoal Bixby para se diferenciar dos concorrentes com Android.