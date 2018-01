Acompanhe ao vivo o lançamento do novo iPhone - Link - Estadão

A Apple realiza nesta quarta-feira, 7, o evento de lançamento de sua próxima geração de iPhones. O evento acontece na cidade de São Francisco, na Califórnia. O evento será realizado no Auditório Cívico Bill Grahan a partir de 14h (horário de Brasília). Acompanhe abaixo a cobertura em tempo real, com os comentários dos repórteres do Link:

