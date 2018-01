Alcatel lança smartphones de baixo custo no Brasil - Link - Estadão

Divulgação

Pixi 4 de 6 polegadas será vendido por R$ 899

A fabricante Alcatel apresentou nesta terça-feira, 19, sua nova linha de smartphones no Brasil. Chamada de Pixi 4, ela tem aparelhos com telas de 4, 5 e 6 polegadas. De acordo com a empresa, os quatro aparelhos foram projetados com foco no consumidor brasileiro e chegam para disputar o mercado nacional com preços mais acessíveis, a partir de R$ 499.

Todos os aparelhos da linha Pixi 4 vêm com processador de quatro núcleos, 1 GB de memória RAM, 8 GB de armazenamento interno (expansível com cartão microSD), suporte para dois chips e câmeras traseira e frontal com flash.

Por enquanto, apenas os aparelhos Pixi 4 com tela de 4 polegadas e de 6 polegadas estão disponíveis na loja virtual da Alcatel por R$ 499 e R$ 899, respectivamente. Outros dois modelos, com tela de 5 polegadas devem chegar ao mercado ainda no segundo trimestre deste ano por R$ 699 e R$ 799.

Entrada. O Pixi 4 de 4 polegadas é o dispositivo de entrada da empresa. A resolução da tela não é muito alta (800 x 480 linhas de pixels) e o processador de 1.3 GHz teve uma leve melhoria em relação aos modelos anteriores. A câmera de trás captura imagens com resolução de até 8 megapixels e a frontal tira selfies com qualidade de 5 megapixels. O produto funciona com a versão mais recente do sistema operacional Android, do Google, a 6.0 ou Marshmallow.

Com design em plástico, o aparelho vem com quatro opções de capa nas cores preta, branca, vermelha e azul. Também é possível adquirir uma versão com capas metálicas que sai por R$ 549.

Já o Pixi 4 de 6 polegadas é indicado para consumidores que dão preferência a telas maiores. Trata-se de um dos poucos aparelhos de tela grande com preço abaixo de R$ 1 mil, embora não ofereça uma resolução de tela muito alta (960 x 540).

O aparelho conta com processador de 1.3 GHz e já vem com cartão microSD de 16 GB, o que aumenta a memória total do aparelho para 24 GB. A câmera principal de 13 megapixels faz gravações de vídeo em Full HD e a frontal tem 8 megapixels.

O modelo é o único que ainda não vem com o Android 6.0. De acordo com a empresa, o aparelho começou a ser fabricado antes dos outros modelos, por isso a atualização para o sistema operacional mais recente deve chegar nos próximos meses.

Os smartphones são produzidos no Brasil. A empresa, que está passando por uma fase de reestruturação com mudança do portfólio de produtos, do logo e da diretoria, pretende trazer tablets, smart watches e acessórios para o mercado nacional.