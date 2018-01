Alibaba lança caixa de som conectada por US$ 75 - Link - Estadão

CHINA STRINGER NETWORK/REUTERS O Tmall Genie vai custar cerca de US$ 75 no mercado chinês

A chinesa Alibaba lançou nesta quarta-feira uma caixa de som conectada, aumentando a competição de um mercado que já é disputado por empresas como Google, Amazon e Apple.

Para se destacar, a gigante do comércio eletrônico apostou no baixo custo: seu novo dispositivo, chamado de Tmall Genie, custará cerca de US$ 75, enquanto rivais como o Google Home e o Amazon Echo são vendidos por pelo menos US$ 120.

Batizado a partir do Tmall, plataforma de e-commerce da empresa, o dispositivo poderá ser ativado por comandos de voz para realizar tarefas como checar calendários, saber a previsão do tempo, alterar a música ou controlar dispositivos da casa conectada.

Por enquanto, o dispositivo só consegue reconhecer o mandarim e vai ser vendido apenas na China. Ele é ativado quando um usuário diz "Tmall Genie" em chinês. O dispositivo terá duas versões – preto e branco – e poderá também servir para fazer compras, pedindo a entrega de uma Coca-Cola pelo Tmall, loja online da Alibaba. É uma estratégia parecida com a utilizada pela Amazon no Amazon Echo.

A Alibaba, no entanto, não é a única empresa chinesa a apostar em inteligência artificial: o Baidu, conhecido como "Google chinês", lançou recentemente um dispositivo baseado no seu sistema de inteligência artificial, Duer OS.