Amazon amplia horizonte de botão para compras - Link - Estadão

Divulgação

Instantâneo. Botão da Amazon permite comprar sabão em pó sem acessar e-commerce Instantâneo. Botão da Amazon permite comprar sabão em pó sem acessar e-commerce

Nick Wingfield

The New York Times

Aaron Horn, diretor de tecnologia da informação da Iowa Interstate Railroad, subiu um degrau na comodidade doméstica recentemente. Em vez de correr para a loja toda vez que sua família precisa de sabão Tide para máquina de lavar, Horn instalou um botão sem fio da Amazon numa porta de sua casa. Com ele, Horn compra sabão no site a qualquer hora. “Foi 90% por comodidade e 10% para curtir uma nova tecnologia”, diz Horn. Agora, a gigante do comércio eletrônico está ampliando o catálogo com preservativos Trojan, salgadinhos Slim Jim e Doritos, que poderão ser comprados a um toque dos dedos.

Há um ano, a Amazon – que persiste em inventar meios de fazer compras com o mínimo esforço – apresentou o Dash Button com um único propósito: permitir ao consumidor comprar produtos corriqueiros como sacos de lixo e pasta de dente com um toque de botão. No começo, muita gente achou que o aparelho de plástico do tamanho de um controle de garagem fosse uma piada, já que a Amazon o lançou perto do “Dia da Mentira”, celebrado em 1º de abril. A ideia de um dispositivo que permite ao consumidor comprar um artigo – e apenas um – parecia meio maluca. Mas o Dash Button está longe de ser uma brincadeira.

A partir desta semana, o catálogo de produtos disponível para compra por meio do Dash Button passará de 30 para mais de cem itens. Agora, pilhas Energizer, absorventes Stayfree e água de coco Zico Premium terão cada um seu Dash Button. Também estão entrando para o clube o café Peet’s, bebidas Red Bull e pipoca gourmet Orville Redenbacher, além de caixas de areia para gato Arm & Hammer. “O que ouvimos dos consumidores é que eles querem mais”, diz Daniel Rausch, diretor do Dash na Amazon. “E fabricantes estão brigando para entrar no programa.”

Demanda. Segundo a Amazon, os consumidores estão usando o botão de compras com cada vez mais frequência. O número de pedidos pelo equipamento cresceu 75% ao se comparar uma semana de março de 2015 com outra de dezembro passado, informa o executivo, sem revelar o volume de vendas. A empresa afirma que mais de uma compra é feita por minuto, em média, pelos clientes da Amazon por meio do Dash Button.

A Amazon cobra US$ 4,99 por um Dash Button, mas devolve a quantia tão logo o cliente faça sua primeira compra por meio do dispositivo – o que praticamente garante que o consumidor compre um item pelo menos uma vez. Por enquanto, o equipamento está disponível apenas para clientes da Amazon que pagam US$ 99 por ano pelo serviço Prime. Cada Dash Button tem um adesivo para fixá-lo em qualquer lugar da casa e o logotipo do produto correspondente ou publicidade “dentro de casa”.

Futuro. Com o Dash Button, a Amazon está afastando a dor de cabeça de ter de acessar o site ou aplicativo para fazer uma encomenda – embora essa trabalheira seja questionável – com um botão instalado numa prateleira, mesa ou armarinho de remédios. Para Scott Galloway, professor de marketing na Escola de Comércio Stern, da Universidade de Nova York, a Amazon vai ainda mais longe: no futuro, ela poderá analisar os padrões de compra e repor itens de uso comum sem que o consumidor precise fazer um pedido. “Creio que a meta é programar um fornecimento semanal”, diz.

A Amazon, com sede na cidade norte-americana de Seattle, registrou uma patente alguns anos atrás para “remessa de encomenda por antecipação”.

Para alguns, o Dash Button é mais um sintoma da progressiva preguiça da sociedade, embora Galloway não veja o dispositivo como mais danoso que o controle remoto da TV. Um risco óbvio dessa facilidade, porém, é adquirir produtos sem querer. /TRADUÇÃO DE ROBERTO MUNIZ