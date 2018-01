Amazon anuncia novo Echo com tela sensível ao toque - Link - Estadão

Amazon via AP O Echo Show, da Amazon, é um dos principais exemplos de caixas de som conectadas disponíveis no mercado norte-americano

Após fortes rumores na última semana, a Amazon anunciou nesta terça-feira, 9, um novo alto-falante inteligente, o Echo Show. Ao contrário dos outros dispositivos da companhia, no entanto, o Show não conta apenas com recursos de áudio e voz: por meio de câmera e tela sensível ao toque, o aparelho permite que o usuário faça videochamadas e organize, na tela, informações importantes para o dia a dia, como agenda, clima e trânsito.

O novo dispositivo da gigante da tecnologia tem, em sua essência, um funcionamento parecido com o Echo tradicional: equipado com Alexa, a assistente pessoal da empresa, ele responde questões e ajuda o usuário a organizar as tarefas do dia a dia. O diferencial do Show, porém, é que ele conta com uma tela para facilitar a leitura dessas informações — além de não ter o formato cilíndrico.

"Com o Show, usuários poderão assistir ao YouTube, ler letras de músicas e ver câmeras de segurança, fotografias, previsões do tempo, listas de compras e tarefas programadas", explica a empresa, por meio de um texto promocional. "Para isso, o usuário não precisa usar as mãos. Basta pedir para o Echo."

Além da tela, o Show conta com uma câmera de 5 megapixels no topo da tela — parecido com um notebook convencional, por exemplo. Com ela, usuários poderão interagir entre si e fazer videoconferências.

O produto já está em pré-venda na Amazon pelo preço sugerido de US$ 230 e seu envio está programado para o dia 28 de junho deste ano.

Mercado. Na última segunda-feira, 8, um estudo afirmou que a Amazon dominava o setor de alto-falantes inteligentes nos Estados Unidos. De acordo com a consultoria eMarketer, o Amazon Echo e Echo Dot vão ficar com uma participação de 70,6% do mercado norte-americano neste ano, disse o estudo.

A fatia coloca a empresa bem adiante do Google Home, um produto similar que tem participação de 23,8%, e de outros dispositivos de outras companhias. O número de usuários ativos da categoria de produtos vai mais que dobrar este ano, para 35,6 milhões, segundo eMarketer.