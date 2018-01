Amazon lança dois novos alto-falantes inteligentes - Link - Estadão

AP

Quando a Amazon lançou o Echo, em novembro de 2014, o assistente pessoal controlado por voz foi recebido com desconfiança. Agora, após receber avaliações positivas de usuários, a empresa revelou nesta quinta-feira, 3, outros dois novos dispositivos na mesma linha com a assistente virtual Alexa: o Amazon Tap e o Echo Dot.

O Echo Dot é um pequeno dispositivo no formato de um disco de hockey que se conecta a qualquer sistema de som que tenha conexão Bluetooth e a outros dispositivos inteligentes. Assim como o Echo, o disco conta com um microfone multidirecional que permite ao usuário dar comandos de voz a partir de qualquer ponto da sala para controlar o sistema de som. A ideia da Amazon é levar a assistente Alexa para cada cômodo da casa.

Já o Amazon Tap é uma versão mais básica do Echo, menor e portátil. Ao contrário dos outros modelos da linha, ele não mantém a assistente Alexa sempre ativa e conta com um microfone unidirecional — para falar com a assistente, é preciso pressionar um botão. A justificativa para este comando é a conservação da bateria. Segundo a Amazon, a bateria do Tap garante nove horas de reprodução de sons e dura três semanas em modo de espera.

“Muitos clientes que têm usado o Echo nos disseram que a portabilidade era essencial”, disse o vice-presidente sênior de dispositivos da Amazon, David Limp, sobre o Tap.

A empresa vem introduzindo cada vez mais funcionalidades à sua assistente pessoal. Ela responde perguntas, lê notícias e livros, dá informações sobre clima e trânsito e mais recentemente foi adicionado o recurso para pedir pizza na franquia Domino’s e chamar um carro do Uber.

Nos Estados Unidos, o Amazon Tap é vendido por US$ 130 e o Echo Dot por US$ 90. Por enquanto, o Dot só estará disponível aos membros do serviço Amazon Prime que já tenham o dispositivo Echo original e o decodificador Fire TV, da Amazon.