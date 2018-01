Google anuncia caixa de som inteligente controlada por voz - Link - Estadão

Google O Google Home, caixa de som inteligente, tem como seu principal 'motor' o Google Assistant, assistente pessoal do Google.

O Google anunciou nesta quarta-feira, 18, durante o Google I/O, seu evento anual para desenvolvedores, o Google Home. A caixa de som inteligente vem com uma versão mais moderna do assistente pessoal da empresa, o que permite usar a voz para gerenciar tarefas diárias e controlar lâmpadas e outros dispositivos inteligentes da residência. O produto é similar ao Echo, caixa de som inteligente da Amazon, que vem com a assistente pessoal Alexa. O produto começará a ser vendido nos Estados Unidos até o final deste ano.

Por meio do aparelho, que também funciona como uma caixa de som inteligente, é possível controlar os canais de televisão por meio de uma conexão com o Chromecast, acessório do Google que transforma qualquer TV em um aparelho conectado à internet, ou ainda reproduzir determinada música em caixas de som espalhadas por toda a casa.

Junto com o Home, a empresa anunciou o Google Assistant, nova versão do software de assistente pessoal do Google. Parecido com a Siri, da Apple, o sistema permitirá que o usuário mantenha conversas com o serviço e peça para que ele responda questões e dúvidas, que serão respondidas a partir de informações obtidas por meio do buscador da empresa. “São milhões de contextos diferentes para cada pergunta”, afimou o CEO da empresa, Sundar Pichai. “Trabalhamos para que o Google Assistant consiga entender o contexto para responder a pergunta da melhor maneira possível.”

Aplicativos. No evento, também foi anunciado um aplicativo inteligente de mensagens instantâneas. Chamado de Allo, o concorrente do WhatsApp, será baseado em inteligência artificial. Funcionando por meio do número de telefone do usuário, o app poderá, por exemplo, reconhecer o que está sendo conversado entre os usuários e sugerir mensagens prontas que façam sentido de acordo com o contexto.

Funciona assim: quando um amigo envia a foto de um cachorro, o sistema pode sugere o envio de uma resposta como "Que fofo!" e que indicam que a pessoa que recebeu a foto gostou da mensagem. Em casos mais complexos, o Allo consegue reconhecer que as pessoas na conversa estão procurando um restaurante para jantar. O serviço, então, pode sugerir um local e já realizar a reserva dentro do Allo.

O Google também esclareceu questões relativas à segurança do aplicativo. O Allo terá a possibilidade de abrir conversas em modo anônimo, como as janelas privativas no Google Chrome. Neste modo, as mensagens são criptografadas de ponta-a-ponta — enquanto nas conversas normais, apenas são criptografadas — e, ao fechar a janela, toda a conversa desaparece.

A empresa também apresentou um aplicativo de chamada por vídeo, o Duo. Tanto este app quanto o Allo deverão ficar disponíveis para Android até setembro deste ano.

Android N. O anúncio do novo sistema operacional Android N não trouxe grandes novidades. Como já anunciado anteriormente, o sistema terá melhorias de segurança. Uma das principais mudanças será a atualização automática de dispositivos para novas versões do sistema. Isso vai permitir que o usuário tenha sempre a versão mais atualizada do Android – a atualização está sujeita á compatibilidade do hardware com novas versões. Embora limitada, a medida pode reduzir a fragmentação do sistema Android: cerca de 32% dos dispositivos com o sistema ainda usam a versão 4.0 (KitKat).

O sistema também ganhou a possibilidade de abrir múltiplas janelas na tela do smartphone ou tablet, aumentando a produtividade do usuário. Embora não estivesse presente ativamente no Android, esse recurso já estava disponível em smartphones com o sistema fabricado por companhias como a Samsung. A maior parte dos recursos do Android N já havia sido anunciada no início deste ano.

Além disso, a falta de definição do nome da nova versão do sistema decepcionou alguns, que esperavam que o novo Android viesse a se chamar Nutella. Em vez de anunciar o novo dispositivo, o Google anunciou um site que receberá as sugestões de usuários para o nome do sistema.

Vestíveis. O Google também anunciou uma nova versão do sistema Android para vestíveis, o Wear 2.0. Com foco em uma melhor produtividade, o novo sistema passará a ser independente de smartphones, dando autonomia para que relógios inteligentes funcionem de maneira independente ao celular.

Por exemplo: se você começar a pedalar, não é necessário entrar no smartphone para acessa o app Strava e iniciar a contagem de kilômetros percorridos com a bicicleta. Com o Wear 2.0, logo que o usuário iniciar a pedalar, o serviço já será iniciado diretamente no relógio. Outros apps parceiros do Google, como Spotify e Uber, também poderão ser iniciados diretamente do Wear 2.0, sem a necessidade do intermédio com o smartphone.

Além disso, o novo sistema passará a ter um aprimoramento nas mensagens, que terão o sistema de respostas inteligentes do Allo e a possibilidade de escrever textos diretamente com o dedo na tela do relógio, que serão reconhecidos pelo sistema e transformados em mensagens.