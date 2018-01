Após recall, Samsung dá desconto de 50% na Coreia - Link - Estadão

Andrew Zuis via AP Mesmo depois do recall, novos relatos de superaquecimento do smartphone surgiram

A Samsung ampliou seu programa de upgrade para os usuários do Galaxy Note 7, smartphone da sul-coreana que foi retirado do mercado após casos de explosão e superaquecimento de sua bateria. Após oferecer o equivalente a US$ 100 em desconto na compra do Galaxy S7, a empresa agora ofereceu descontos de 50% na aquisição do aparelho, topo-de-linha da sul-coreana.

Além disso, no ano que vem, os usuários poderão trocar o Galaxy S7 por um novo modelo de smartphones da empresa, como um “Galaxy S8 ou um Note 8”, disse a companhia em comunicado enviado ontem aos clientes. Ao mencionar o “Note 8”, a Samsung mostra que não tem intenção de aposentar a marca após o recall.

Procurada, a empresa disse que deve oferecer programas similares em outros países, mas isso dependerá da situação de cada mercado. Vale lembrar que, no Brasil, o Galaxy Note 7 não chegou a ser lançado oficialmente.

Segundo previsões da empresa, o colapso do Note 7 pode custar pelo menos US$ 5,4 bilhões nos próximos dois trimestres.