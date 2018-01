Apple adia lançamento do HomePod para início de 2018 - Link - Estadão

Marcio Jose Sanchez/AP O HomePod foi o segundo produto novo da Apple a ser apresentado no comando de Tim Cook.

A Apple adiou o lançamento de caixa de som inteligente HomePod para o início do ano que vem. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 17. Segundo informações divulgadas pela empresa, o produto ainda precisa de ajustes finais antes do lançamento – inicialmente, o HomePod deveria ser lançado em dezembro deste ano.

“Mal podemos esperar para que as pessoas usem o HomePod... mas precisamos de um pouco mais de tempo antes que ele esteja pronto para nossos clientes. Começaremos a vendê-lo nos EUA, Reino Unido e Austrália no início de 2018”, disse uma porta-voz da Apple por e-mail.

Por enquanto, a empresa ainda não deixou claro se o problema está no hardware ou no software do dispositivo. O atraso na produção deve prejudicar as vendas do produto, que seria lançado antes dos feriados de final de ano. Com preços a partir de US$ 350, o dispositivo equipado com a assistente de voz Siri é um forte competidor para o Amazon Echo, campeão de vendas no Natal de 2016 pela Amazon, e o Google Home.

O aparelho controlado por voz foi apresentado pela Apple apresentou em junho. A caixa de som, que pode fazer sugestões de músicas e ajustar a temperatura do ambiente, possui saídas de áudio em 360º. A aposta da Apple é enfatizar a boa performance de som para ganhar de seus concorrentes.

Desde o anúncio do produto, no entanto, a Amazon anunciou uma nova versão de luxo do Echo, que tem saídas de áudios melhoradas com Dolby. O Google, por sua vez, trouxe um competidor direto, chamado de Home Max, que deve chegar ao mercado em dezembro a partir de US$399.

Contudo, essa não é a primeira vez em que a empresa adia o lançamento de seus produtos. No ano passado, os fones de ouvido sem fio AirPod tiveram lançamento adiado de outubro para dezembro — chegando pouco antes do Natal.