A fabricante americana Apple anunciou nesta terça-feira, 27, uma nova versão do iPad de 9,7 polegadas, que agora suporta o uso da caneta Stylus, antes restrita ao iPad Pro. O novo dispositivo também ganhou um sensor de impressão digital, câmera frontal com qualidade HD e uma câmera traseira de 8 megapixels, além do processador A10 Fusion. Mas a grande novidade do aparelho é o preço: embora ele chegue às lojas com preço de US$ 329, o mesmo preço da versão lançada no ano passado, estudantes poderão comprar o tablet por US$ 299. Ainda não há informações sobre a chegada do novo tablet ao Brasil.

A nova estratégia de preço da Apple é uma tentativa de reagir contra o avanço dos Chromebooks, notebooks finos e leves com sistema operacional ChromeOS, que estão entre os "queridinhos" dos estudantes nos Estados Unidos. Contudo, mesmo com o novo preço, o tablet ainda é mais caro que a maioria dos modelos de Chromebooks à venda no mercado americano -- ainda mais considerando a necessidade de comprar um teclado junto, caso a pessoa tenha interesse em usar o tablet como um notebook mais portátil.

Durante o evento, a Apple demonstrou alguns novo recursos possíveis com o uso da caneta Stylus -- que será vendida separadamente por US$ 99. A Apple também revelou, durante o evento, que fabricantes de acessórios estão desenvolvendo versões mais baratas da caneta Sylus, como a Logitech, que deve vender seu produto por US$ 49. Além do preço mais baixo, a Apple afirmou no evento que vai expandir sua oferta de espaço gratuito no serviço de backup em nuvem iCloud de 5 GB para 200 GB, uma condição também exclusiva para estudantes. A empresa também pretende desenvolver versões de sua suíte de aplicativos iWork para escolas.

Em baixa. O último grande lançamento da Apple na linha de iPads foi em junho do ano passado, quando a companhia anunciou que o iPad Pro, que tinha 12,9 polegadas, iria ganhar uma versão menor, de 10,5 polegadas -- na ocasião, a companhia também lançou novos modelos de Macbooks e do iMac. O modelo ganhou bordas mais finas, o que aumentou a área ocupada pela tela. O produto é vendido nos Estados Unidos por US$ 649.

Apesar de o segmento de educação estar entre os principais para as fabricantes de tablets, o mercado total para este tipo de dispositivo está em baixa. De acordo com estudo da consultoria IDC, divulgado em fevereiro, as vendas globais de tablets estão em queda por 13 trimestres consecutivos. No quarto trimestre de 2017, último período que teve dados apurados, foram vendidas 49,6 milhões de unidades desses produtos globalmente, uma queda de 7,9% em relação aos 53,8 milhões de unidades vendidos no mesmo período de 2016.