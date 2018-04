Mike Segar/Reuters Apple é uma das principais empresas de tecnologia do mundo

A Apple anunciou que irá descontinuar sua linha de roteadores AirPort, incluindo o AirPort Extreme e o Time Capsule. O anuncio, feito nesta sexta-feira, 27, diz ainda que a empresa continuará oferecendo suporte de software e hardware para esses dispositivos, mas não haverá reabastecimento do estoque nas lojas.

A novidade não foi vista com surpresa pelo mercado. Desde 2016, uma reportagem publicada pela agência de notícias Bloomgerg indicava que a empresa tinha dissolvido a unidade de hardware por trás dos roteadores. Desde então, os roteadores da Apple foram sumindo lentamente do mercado.

Mas para quem ainda deseja ter um dispositivo, a fabricante de iPhones disse que irá publicar uma série de documentos nas próximas semanas com o intuito de ajudar quem planeja comprar as poucas unidades AirPort restantes nas prateleiras.

Pioneiro. Os AirPorts foram lançados no mercado em 1999m quando conexão por rede sem fio ainda era considerado um artigo de luxo. Com o aquecimento do mercado de roteadores WiFi, a empresa não viu mais uma necessidade da estação que funcionava como base para seus aparelhos.

O encerramento dos produtos não significa que a Apple esteja desistindo do mercado de roteadores. A expectativa é que a Apple relance o AirPort no futuro, reformulado e a preços mais baixos.