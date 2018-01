Apple começa a aceitar smartphones de concorrentes em troca por novo iPhone - Link - Estadão

Empresa quer impulsionar a venda de smartphones. FOTO: Divulgação Empresa quer impulsionar a venda de smartphones. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Não são apenas usuários do iPhone que poderão receber dinheiro ou vale-presente para trocar um iPhone usado por um novo. Segundo o MacRumors, usuários de smartphones com sistemas operacionais concorrentes como Android, BlackBerry e Windows Phone agora também poderão participar do programa de reúso e reciclagem da Apple.

Os eletrônicos usados podem ser usados como parte do pagamento por um novo iPhone 5c, iPhone 6 or iPhone 6 Plus. A empresa também começou a aceitar PCs em troca de desconto pela compra de um novo Mac.

Essa possibilidade foi permitida por uma parceria da Apple com a Brighstar Corporation e, por enquanto, está restrita a usuários dos Estados Unidos e Europa e apenas a lojas físicas da empresa.

A Apple ainda não implantou o programa no Brasil. A companhia aceita receber iPhones usados para descarte mas ainda não oferece descontos para a compra de um novo aparelho em troca.

Algumas revendas brasileiras, porém, oferecem de forma independente desconto em novos iPhones em troca de um aparelho usado.