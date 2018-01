Apple corta preço de iPhone em 18%; mas aumenta de iPad em 40% - Link - Estadão

REUTERS

Ontem, foram anunciados os novos iPhones 6S e 6S Plus, além do iPad Pro e da Apple Pencil. Agora, indo na onda dos lançamentos, a Apple anunciou a diminuição do preço dos iPhones e o aumento do valor cobrado pelo iPad no Brasil.

Todos os iPhones ainda disponíveis no mercado registraram uma mudança de preço. O iPhone 5S, de 16 GB, está 8% mais barato, enquanto o modelo de 32GB ficou com um valor 13% menor. Os topos de linha — iPhone 6 e 6 Plus — registraram queda. O iPhone 6, por exemplo, ficou 18% mais barato. Com isso, nenhum smartphone da Apple custa mais de R$ 4 mil.

Por outro lado, os iPads vendidos no Brasil registraram um forte aumento. O Air passa a custar R$ 3,5 mil, 40% a mais do que o valor anterior. O modelo de tablet mais barato, o iPad Mini 2 com 16GB, subiu de R$ 1.850 para R$ 2 mil.

Apesar da alteração nos preços da Apple, o Brasil não está entre os países que irão receber o novo iPhone no próximo dia 25, quando será lançado em mais de 130 países.