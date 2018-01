Apple deve apresentar iPhone 7 em 7 de setembro - Link - Estadão

A Apple anunciou nesta segunda-feira, 29, a data do evento de lançamento de sua próxima geração de iPhones. O evento será realizado em 7 de setembro na cidade de São Francisco, na Califórnia. No convite, no lugar de uma de suas frases enigmáticas, a Apple apenas exibe a frase "See you on the 7th" (Vejo você no dia 7, em tradução livre). O evento será realizado no Auditório Cívico Bill Grahan a partir de 14h (horário de Brasília).

É o quinto ano consecutivo que a Apple realiza um evento de lançamento de produtos no início de setembro. Em geral, a principal novidade desse evento é a nova versão do iPhone, mas outros produtos também são esperados, como uma nova versão do relógio inteligente Apple Watch.

A nova geração do iPhone deve receber poucas mudanças significativas em seu design, embora o aparelho inclua uma mudança radical: ele deve perder a entrada para fone de ouvido. Assim como na última versão, a Apple deve lançar o aparelho em dois tamanhos: a versão Plus, porém, deve se tornar resistente à água, assim como alguns de seus principais rivais, como o Galaxy Note 7 – que deve iniciar sua pré-venda na semana de 12 de setembro e chegará às mãos dos consumidores até o final de setembro.

As principais novidades, porém, devem vir do relógio inteligente Apple Watch, lançado no mercado há cerca de um ano e meio. Ainda não há muitas informações sobre os novos recursos do aparelho, mas é possível que ele passe a ser equipado com GPS e ganhe uma câmera.

O Link vai acompanhar o evento por meio de streaming e vai comentar as principais novidades anunciadas pela Apple em uma cobertura em tempo real. Fique ligado!