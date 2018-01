Apple diz que mais de 800 engenheiros trabalham na câmera do iPhone - Link - Estadão

Reuters

Mais de 800 engenheiros e outros especialistas trabalham na Apple com um único objetivo: aperfeiçoar as fotos tiradas com o iPhone. Pode parecer bastante gente para se dedicar a apenas à câmera do smartphone, mas de acordo com o diretor da área, Graham Townsend, existem mais de 200 peças integradas neste componente do aparelho.

“Para capturar uma imagem, há mais de 24 bilhões de operações em curso”, explica Townsend, em entrevista ao programa norte-americano 60 Minutes. A empresa tem um laboratório específico para testar as fotografias em diversas condições de luminosidade. Os engenheiros precisam calibrar as câmeras para obter a melhor foto no começo de uma tarde ensolarada, até nos últimos segundos do pôr do sol.

Concorrentes da Apple certamente conduzem muitos destes testes, mas chama atenção o tamanho da equipe da empresa que mostra como o aperfeiçoamento da câmera é uma das prioridades no desenvolvimento tecnológico de seu principal produto. Além de elaborar campanhas publicitárias cujo foco é a câmera do iPhone, a empresa sempre faz questão de destacar as melhorias na captação de imagens em cada lançamento da marca.

Alguns componentes da câmera são minúsculos. Uma das tecnologias consiste em quatro fios, com espessuras menores que a de fios de cabelo, utilizados para neutralizar o tremor das mãos quando a pessoa tira foto. Os fios criam um sistema de contrabalanço que absorve o movimento das mãos para obter uma imagem mais estável.