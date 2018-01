Apple encerra produção local de iPads - Link - Estadão

Andrew Burton/The New York Times Tablets como o iPad (foto) passam por queda de vendas no Brasil

A fabricante norte-americana Apple encerrou a fabricação do tablet iPad no Brasil. Depois de dois meses de redução no ritmo de produção do produto na fábrica da Foxconn em Jundiaí, no interior de São Paulo, a linha de montagem foi desativada, segundo confirmaram múltiplas fontes ao Estado. A fábrica da Foxconn em Jundiaí, que foi inaugurada em 2011, produziu várias versões do iPad no País, desde que o governo autorizou a fabricação do produto, em 2012.

De acordo com a vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo (Sindicatometal), Rosemary Prado, a linha de montagem do tablet da Apple começou a ser desmontada em 13 de março. "As demissões começaram com oito pessoas, depois dez", contou Rosemary. "Na última leva, na primeira quinzena de abril, foram 50 demitidos." No total, o setor de fabricação do iPad tinha 130 funcionários. Os 62 funcionários que restaram da equipe dedicada ao tablet da Apple estão em licença remunerada. O Estado tentou entrar em contato com a Foxconn, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

De acordo com Rosemary, o Sindicato está negociando com a Foxconn a transferência desses funcionários para outras linhas de montagem da empresa. "Temos esperança que eles sejam realocados", diz ela. O grupo de funcionários que não foi demitido inclui duas gestantes e membros da Comissão de Segurança Interna e Prevenção de Acidentes (Cipa), da fábrica. Segundo o Sindicato, a Foxconn ainda não decidiu se vai realocar esses empregados.

A linha de montagem do iPhone, smartphone da mesma marca, não sofreu impacto e continua a funcionar normalmente. A venda de iPads por meio do site oficial da Apple também continua normalmente e não é possível precisar se as unidades que serão vendidas a partir de agora estavam em estoque ou se elas serão importadas da China. Ainda não está claro se o fim da produção local vai afetar o preço do produto no País. Procurada, a Apple preferiu não comentar o assunto.

"Eles pararam de produzir o iPad no Brasil porque a venda de tablets só cai", disse uma fonte, que preferiu não se identificar, à reportagem do Estado. "Não tinha volume (de vendas) para justificar o custo da produção local."

Mercado. A venda de tablets no Brasil vem caindo vertiginosamente desde 2015, quando foram vendidos 5,8 milhões de tablets, recuo de 38% na comparação com 2014. No ano passado, as vendas de tablets caíram 32% em volume de vendas. "A alta do dólar fez muitos fabricantes deixarem esse mercado, assim como o aumento da demanda pelos smartphones", explica o analista da IDC Brasil, Wellington La Falce. "Se em 2014 o mercado era disputado por 15 marcas, hoje três detém 80% do mercado."

Para 2017, a consultoria acredita que a queda nas vendas será menor, em torno de 6% ou 7%. Ainda assim, La Falce acredita que o segmento vai perdurar nos próximos anos. "Há muita demanda do público infantil e também das empresas, que buscam maior mobilidade", diz o analista.

*É estagiária, sob supervisão de Claudia Tozetto