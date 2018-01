Apple fará anúncio do novo modelo do iPhone no dia 12 de setembro - Link - Estadão

REUTERS/Stephen Lam/Files iPhone completa dez anos em 2017

Nesta quinta-feira, 31, a Apple enviou convites para a imprensa norte-americana para um evento no Steve Jobs Theater às 14 horas da tarde (horário de Brasília) do dia 12 de setembro. Este é o primeiro evento que a companhia faz dentro de seu campus na cidade norte-americana de Cupertino. No convite, não está especificado o que será anunciado, mas especula-se que o tema do encontro seja o anúncio do próximo modelo do smartphone da empresa, o iPhone.

Normalmente, os eventos de anúncio do smartphone da Apple ocorrem em setembro. No começo da semana, fontes ouvidas pelo jornal norte-americano The Wall Street Journal indicaram que o evento seria no dia 12 e reforçaram as expectativas de que a gigante da tecnologia lançaria novos iPhones e uma nova versão de seu relógio inteligente, o Apple Watch, bem antes da temporada de compras do fim de ano.

No convite, o símbolo da Apple destaca uma frase – "vamos nos encontrar no nosso lugar", diz o texto – e três cores diferentes em degradè (azul, vermelho e branco) dentro de seu logo. Normalmente, os convites contém pistas a respeito das grandes novidades do iPhone naquele ano – há quem acredite que as três cores sejam uma alusão à possibilidade de três modelos diferentes de iPhone serem lançados neste ano.

Segundo as fontes, um dos aparelhos será incluindo um smartphone maior de "tela infinita", ou seja, com bordas quase inexistentes e com tecnologia de reconhecimento facial para marcar o décimo aniversário do smartphone, além de versões atualizadas dos atuais iPhone 7.

O Link vai acompanhar o evento por meio de streaming e vai comentar as principais novidades anunciadas pela Apple em uma cobertura em tempo real. Fique ligado!