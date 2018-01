Apple lança capa que faz bateria de iPhone durar 25 horas - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

Já imaginou seu iPhone funcionando por até 25 horas sem parar? Esta é a ideia da Apple, que acaba de lançar um linha própria de capas com baterias integradas para seus smartphones. De acordo com a empresa, os novos acessórios, que já estão disponíveis em algumas lojas virtuais da empresa, permitem prolongar a vida das baterias de acordo com as funções utilizadas durante o dia.

Se a pessoa utilizar seu celular apenas para realizar ligações, a bateria do iPhone consegue durar por até 25 horas com a nova capa com bateria. Caso a pessoa veja vídeos todo o dia, é possível usar o celular por 20h sem parar. Utilizando internet 4G, dá para ter o iPhone funcionando por 18h ininterruptas — mesmo com a utilização de recursos de áudio e vídeo.

Apesar do longo tempo que a bateria pode funcionar a mais, é preciso notar que o acréscimo não é algo tão substancial. De acordo com a própria Apple, um iPhone consegue funcionar normalmente por até 14h apenas em conversação. Ou seja, o uso da capa dá um acréscimo de apenas 11 horas. Para vídeos, seria um aumento de 9 horas. Enquanto isso, os usuários de internet 4G teriam um aumento no tempo de bateria de apenas 6 horas.

Quando a capa está ativada, a tela de bloqueio do iPhone exibe um status inteligente de bateria na tela de bloqueio e na central de notificações. Ou seja, ela é totalmente integrada ao funcionamento do celular da Apple, o contrário do que era visto pelas capas paralelas que existem para iPhones.

Disponível apenas para iPhone 6 e 6s nas cores, está a venda por US$ 99 (o equivalente a R$ 371). É possível encontrar ela em duas cores diferentes: branco e preto.

Ainda não há informações de quando o novo dispositivo será colocado a venda no Brasil.