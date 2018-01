Apple lança MacBooks mais rápidos por até R$ 13,8 mil - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

A Apple anunciou nesta terça-feira, 19, a nova geração de seus MacBooks. Os novos modelos de computadores receberam a nova geração de processadores da Intel, que oferecem maior capacidade de processamento, maior memória RAM e autonomia da bateria. Além disso, os produtos, que variam entre R$ 11,4 mil e R$ 13,8 mil, também ganharam nova opção de acabamento na dourado rosé, igual a dos iPhones 6S e 6S Plus.

Os novos MacBooks possuem processador Intel Core M de sexta geração. O usuário poderá escolher entre vários processadores disponíveis – que variam de 1,3 GHz a 3,1 GHz. Anteriormente, os processadores operavam em frequências entre 1,2 GHz e 2,6GHz. Outro detalhe, que deve aumentar o desempenho dos dispositivos, é a memória RAM, que passou a ser de 8 GB.

Já a bateria passa a oferecer até 10 horas de navegação em redes sem fio ou 11 horas de reprodução de vídeos. A autonomia é uma hora superior ao da versão anterior.

As mudanças em relação à geração anterior, porém, se limitam aos aspectos técnicos, já que o produto recebeu mudanças significativas no ano passado, quando ficou mais parecido com o Macbook Air.

Os novos dispositivos possuem preços salgados. Os preços variam entre R$ 11,4 mil (pela versão de 256 GB de armazenamento e processador de 1,2 GHz) e R$ 13,8 mil. O lançamentos dos dispositivos no País devem acontecer nas próximas semanas.