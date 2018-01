Apple lançará três versões do iPhone em 2017, diz analista - Link - Estadão

Reuters Os novos iPhones deverão ter telas de tamanhos diferentes e novas tecnologias

A Apple deverá lançar três versões do iPhone em 2017, de acordo com um relatório divulgado pela consultoria de análises de mercado KGI Securities nesta quarta-feira, 16. Segundo a analista Ming-Chi Kuo, que fez as previsões e tem um histórico positivo de acertos, os iPhones deverão ser lançados em setembro do ano que vem com diferenças, principalmente, nas telas.

Segundo o relatório, um dos novos iPhones deverá ter uma tela OLED de 5,5 polegadas. Enquanto isso, os outros dois terão telas de LCD, assim como as versões atuais do smartphone da Apple. Um dos outros smartphones, com tela LCD, deverá ser um pouco menor do que as versões atuais, de 4,7 polegadas.

De acordo com Ming-Chi Kuo, a câmera dupla só seria oferecida nos smartphones com telas maiores, de 5,5 polegadas. Enquanto isso, o smartphone de 4,7 polegadas contaria com apenas uma câmera.

O relatório da analista não fala sobre mudanças radicais no iPhone. No entanto, a KGI relatou, em diversas ocasiões, que a Apple deverá mudar a moldura do iPhone. A peça deixaria de ser feita em vidro e metal para ser apenas de vidro.

Boatos. Esta não é a primeira vez que circula um rumor de que três modelos do iPhone serão lançados em 2017. Em outubro, um relatório dizia a mesma coisa, com a diferença de que um dos novos iPhones terá uma tela de 5 polegadas.

Além disso, os rumores de que a Apple irá mudar a tela do iPhone para OLED não são novos. A empresa já produz alguns aparelhos com uma tela OLED, como o relógio inteligente. Além disso, alguns dos concorrentes da Apple, como a Samsung, já mudaram as telas de seus celulares para OLED.