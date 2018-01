Apple libera iOS 9 para usuários, saiba como instalar - Link - Estadão

AFP

Cumprindo a data divulgada recentemente, a Apple liberou hoje o download da atualização do sistema operacional iOS. Usuários dos iPhones 4S, 5, 5C, 5S, 6 e 6 Plus já podem realizar o download do iOS 9 em seus dispositivos. Além disso, os iPads Air, Air 2, 2, 3ª geração, 4ª geração, mini, mini 2 e mini 3 também podem atualizar o sistema.

Para isso, o usuário precisa seguir os seguintes passos:

1) Entre em “Ajustes”;

2) Abra a opção “Geral”;

3) Vá para “Atualização de Software”;

4) Em seguida, escolha o tópico “Transferir e instalar”;

5) No final, aceite os termos do serviço e realize o download.

O iOS 9 possui algumas melhorias quando comparado ao sistema anterior. Além de simplificar a navegação entre apps, o novo sistema possui uma ferramenta de pesquisa mais otimizada e com suporte da Siri, que poderá responder perguntas com base em dados encontrados na web.

O que mais chama a atenção, entretanto, é a diminuição do espaço ocupado pelo sistema na memória do dispositivo, que passou de 4,6 GB para 1,8 GB.