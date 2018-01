Apple marca evento em 9 de setembro, novos iPhones deverão ser lançados - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

A Apple fez um convite a jornalistas nesta quinta-feira, 27, para um evento em 9 de setembro, onde se espera que novos iPhones sejam anunciados, além de uma possível nova versão do Apple TV.

O convite por e-mail inclui um logotipo colorido da Apple com a frase “Hey Siri, give us a hint” (em português, ‘Siri, nos dê uma dica’). A Siri é uma assistente pessoal inteligente que ajuda na realização de tarefas por meio de perguntas simples por voz.

No evento, a empresa deverá anunciar os sucessores dos iPhone 6 e 6 Plus, além de mostrar detalhes do novo sistema operacional iOS 9 e da nova versão da Apple TV.

A Apple tipicamente anuncia os novos iPhones em setembro.

/COM REUTERS