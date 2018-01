Apple Music chega aos smartphones com Android - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

A Apple lançou nesta terça-feira, 10, o serviço de streaming Apple Music para smartphones e tablets com o sistema Android. Ainda em versão de testes, o app chega com quase todos os recursos da versão para iOS. É preciso criar uma conta na Apple ou no iTunes para usar o serviço de forma gratuita durante três meses. Depois, o consumidor terá de desembolsar por mês entre US$ 4,99, para o plano individual, e US$ 7,99, para o familiar – que permite que até seis pessoas usem o serviço.

A versão para Android tem interface semelhante à do iOS, porém não traz o recurso de visualização de clipes e ainda não é possível se inscrever no plano familiar. O serviço conta com um catálogo de 30 milhões de músicas, o acesso a rádio Beats 1 e um sistema de sugestão de músicas personalizadas.

A empresa entrou na corrida dos serviços de streaming relativamente tarde, mas com investimentos pesados. O serviço Apple Music chegou, em junho, aos dispositivos com iOS. No mês passado, o CEO da companhia, Tim Cook, anunciou que o serviço havia superado a marca dos 15 milhões de usuários, sendo 6,5 milhões assinantes. O lançamento no sistema do Google faz parte da estratégia de aumentar a visibilidade do app.

“É muito importante para os artistas obter um público tão amplo quanto possível, e para nós, nos dá a oportunidade de interagir com os clientes que podem não ter experimentado algum dos nossos produtos antes”, disse o vice-presidente de software e serviços, Eddy Cue, em entrevista ao site TechCrunch.

A quantidade de usuários do Apple Music é significativamente menor do que a de seu principal rival, o Spotify. Líder no mercado, o serviço conta com 20 milhões de usuário pagantes e 75 milhões de usuários ativos – incluindo os que utilizam a versão gratuita suportada por anúncios. Este modelo de oferta não está disponível no serviço da Apple.

Não é a primeira vez que a Apple desenvolve aplicativos para o sistema rival. Há quase dois meses, a empresa disponibilizou na Play Store o app “Move to iOS”, que faz a transferência de dados de um smartphone Android para o iPhone. O Apple Music é compatível com versões do sistema Android superiores a 4.3 (Jelly Bean).