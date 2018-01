Apple pode apresentar novos iPhone e iPad no dia 21 de março - Link - Estadão

Reuters

A Apple deve apresentar novos modelos do iPhone e do iPad em março em um evento ainda sem data oficial confirmada. Porém, de acordo com rumores dos sites Re/Code e BuzzFeed News, é provável que o primeiro evento da empresa neste ano aconteça no dia 21 de março – um dia antes da audiência em que o confronto entre a companhia do iPhone e o FBI vai ser julgado.

A empresa deve anunciar um smartphone com tela de 4 polegadas. Conhecido como iPhone 5SE, aparelho teria câmera traseira de 8 megapixels e outra frontal de 1,2 MP, suporte a chips NFC – para a utilização do serviço de pagamento Apple Pay -, processador A8 e melhorias de conexão.

Além do smartphone, é possível que a Apple apresente um novo modelo do iPad Pro, tablet de alta performance voltado para o mercado corporativo. Agora, o dispositivo deverá contar com uma tela menor — passando de 12,9 polegadas para 9,7 — e as mesmas especificações do modelo anterior: processador A9X de 64 bits, 4 GB de memória RAM. A empresa deve apresentar também novos modelos de pulseiras para o relógio inteligente Apple Watch.

Anteriormente previsto para acontecer no dia 15 de março, o adiamento da apresentação da Apple ocorre durante a disputa judicial entre a empresa e o FBI, que solicitou que solicitou o desenvolvimento software para desbloquear o iPhone que pertencia a Syed Farook, um dos atiradores envolvidos no atentado em San Bernardino. A audiência do caso ocorrerá no dia 22 de março, um dia após a Apple apresentar seus novos produtos.