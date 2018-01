Apple pode lançar nova versão do iPhone com tela de 4 polegadas - Link - Estadão

Reprodução

Todo ano é assim: mal a Apple lança um iPhone, começam a surgir rumores sobre os próximos smartphones da empresa. Nos últimos dias, no entanto, surgiram indícios de que, além de continuar sua linha tradicional, a empresa estaria desenvolvendo um iPhone menor, com configurações mais modestas e possivelmente voltada a mercados emergentes.

De acordo com o site 9to5Mac, o novo modelo, denominado iPhone 5SE, seria uma versão melhorada do iPhone 5S – o design seria basicamente o mesmo e as especificações técnicas seriam equivalentes ao iPhone 6. A nomenclatura inédita teria dois significados: “special edition” (edição especial) e “enhanced” (aprimorado).

O aparelho teria tela de 4 polegadas, câmera traseira de 8 megapixels e outra frontal de 1,2 MP, suporte a chips NFC – para a utilização do serviço de pagamento Apple Pay -, processador A8 e melhorias de conexão. Por outro lado, ele não deve contar com o recurso 3D Touch, que identifica diferentes níveis de intensidade de toque para ativar diferentes funções.

O rumor ganhou força com o vazamento de uma imagem do novo aparelho (à direita na foto acima) ao lado de um iPhone 5. A autenticidade da imagem ainda não foi confirmada, ainda assim, mostra um modelo com design parecido com o do 5, mas com as laterais um pouco mais curvas e com botões idênticos ao do iPhone 6. Outro detalhe é a substituição do botão Home pelo TouchID na parte inferior.

O 9to5Mac diz que a Apple deve anunciar a versão 5SE entre os meses de março e abril, o que indica que o aparelho chegaria ao mercado ainda no primeiro semestre. Com o lançamento, a empresa deve descontinuar a versão 5S e colocar a 5SE em sua faixa de mercado, cujo preço é de US$ 450.