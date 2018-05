Washington Post iPhone X pode ganhar versão maior em 2018

A fabricante norte-americana Apple pretende lançar três modelos de smartphones até o final de 2018, sendo um deles o maior iPhone já lançado até hoje. Os outros dois modelos incluiriam um aparelho do mesmo tamanho do iPhone X e um terceiro modelo mais barato, com alguns dos recursos disponíveis na versão mais avançada do smartphone. De acordo com fontes da agência de notícias Bloomberg, a estratégia da empresa é atrair os consumidores interessados em híbridos de smartphone e tablet, os chamados "phablets", que tem no Galaxy Note 8 seu principal representante.

De acordo com as fontes, a Apple já está conduzindo testes com fornecedores. Os planos da empresa podem mudar, de acordo com as fontes ouvidas pela reportagem. Com a nova estratégia, a companhia pode estar tentando reverter a baixa popularidade do iPhone X, que chegou ao mercado após meses de rumores. De acordo com o balanço financeiro da Apple, a abricante vendeu 77,3 milhões de unidades do iPhone no último trimestre de 2017, abaixo da previsão dos analistas de 80,2 milhões de aparelhos.

De acordo com as fontes, o novo smartphone "gigante" teria tela com tamanho perto de 6,5 polegadas, o que o colocaria entre os maiores dispositivos à venda nas lojas. Apesar da tela grande, aparelho teria mais ou menos o tamanho do iPhone 8 Plus, uma vez que usaria a tela infinita, introduzida pela Apple no iPhone X. A tela maior pode beneficiar principalmente os usuários corporativos do aparelho, que poderão escrever e-mails ou editar planilhas, além de dividir a tela para usar dois aplicativos ao mesmo tempo.

Assim como o iPhone X, o modelo maior deve incluir a tecnologia Face ID, que permite desbloquear a tela sem o uso de senha e permitir pagamentos. Os dois modelos devem receber o processador A12 e manterão um design parecido com o revelado pela Apple na última edição do aparelho. Segundo as fontes, em algumas localidades, o iPhone "grandão" poderá permitir o uso de dois cartões SIM de operadoras diferentes.