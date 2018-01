Apple projeta recorde de vendas com iPhone 6S - Link - Estadão

REUTERS

A Apple afirmou nesta segunda-feira que as vendas dos novos iPhones estão em um ritmo para superar o recorde do ano passado, de 10 milhões de unidades comercializadas no primeiro fim de semana de vendas.

A companhia não revelou número específico de pré-encomendas que já recebeu. Analistas esperam que a companhia consiga 4,5 milhões de pedidos antecipados ante 4 milhões durante o período no ano passado.

A Apple informou que a demanda pelo iPhone 6S Plus, modelo maior, excedeu suas expectativas para o período de encomenda antecipada. O iPhone 6S e o iPhone 6S Plus começam a ser vendidos a partir de 25 de setembro.

Os aparelhos têm câmeras melhoradas e tecnologia que reconhece a pressão exercida pelos dedos do usuário na tela.

O analista sênior da FBR Capital Markets Daniel Ives disse que foi encorajado pela resposta na China, onde o website da Apple mostrou um tempo de espera particularmente longo para os telefones.

“Isso mostra que eles estão com um ponto de partida promissor, com a China realmente estando na frente e no centro como um dos principais motores da demanda inicial”, disse.

