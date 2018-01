Apple reconhece existência do ‘erro 53’ e libera atualização - Link - Estadão

Reuters

Em uma rara ocasião, a Apple pediu desculpas aos usuários após um erro travar e inutilizar iPhones em todo o mundo. Chamada de “erro 53”, a falha pode aparecer em todos os modelos da sexta geração do smartphone da marca. Segundo o jornal britânico The Guardian, milhares de pessoas foram afetadas no mundo.

A origem do erro 53 está relacionada ao leitor de impressão digital usado para desbloquear o aparelho. Ao tentar consertar este botão, o sistema operacional realiza uma atualização automática que não reconhece o novo componente e desliga o aparelho.

Em nota, a Apple explicou que o Erro 53 se tratava de um teste de segurança utilizado durante o processo de fabricação do smartphone. A medida impedia que invasores tivessem acesso ao conteúdo do aparelho ao substituir o sensor de leitura biométrica.

A empresa liberou uma atualização para o sistema operacional iOS, que corrige o problema. A nova versão também permite restaurar as configurações do aparelho, mas não reativa o leitor de digitais. Usuários que compraram outro aparelho após enfrentar o problema devem comunicar o suporte da Apple para solicitar reembolso.