EFE/ Sascha Steinbach Apesar de filas iniciais do iPhone X, Apple registrou vendas mais fracas no Natal, segundo a IDC; ainda assim, empresa conseguiu superar a Samsung em unidades vendidas

A Apple voltou à primeira posição entre as maiores fabricantes de smartphones, superando sua principal rival, a sul-coreana Samsung, no quarto trimestre de 2017, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 1º, pela consultoria IDC. O resultado foi alcançado apesar de a norte-americana ter vendido menos iPhones no final do ano, o que gerou uma queda de 1,3% no número de unidades vendidas. A Samsung continua na liderança do mercado, quando consideradas as vendas ao longo de todo o ano de 2017. A última vez que a Apple superou a Samsung em vendas foi no quarto trimestre de 2016 -- a norte-americana vende mais aparelhos neste período, devido ao lançamento de novas versões do iPhone.

"A Apple continua provando que ter vários modelos de iPhone, com vários preços diferentes, funciona bem para trazer mais novos usuários", disse a IDC, por meio de comunicado. "Embora a demanda pelo iPhone X não tenha sido tão forte como muitos esperavam, a linha de produtos tem atraído um amplo espectro de consumidores em mercados emergentes e desenvolvidos." A Apple fechou o ano de 2017 com 215,8 milhões de unidades vendidas, 0,2% mais que os 215,4 milhões de unidades vendidas ao longo de 2016. Ontem, a companhia divulgou que teve receita e lucro recordes em seu mais recente balanço financeiro, referente ao primeiro trimestre do ano fiscal de 2018.

A sul-coreana Samsung, por outro lado, vendeu 74,1 milhões de smartphones no quarto trimestre de 2017, queda de 4,4% em relação aos 77,5 milhões vendidos no ano anterior. Graças ao desempenho no restante do ano, a companhia sul-coreana registrou crescimento nas vendas anuais de 1,9%, chegando a 317,3 milhões de unidades, contra 311,4 milhões no ano anterior. "Apesar do fracasso do Galaxy Note 7 e da pressão de fabricantes chineses e da Apple, a Samsung conseguiu se manter no topo", afirmou a IDC. "O Galaxy S9 pode representar a melhor chance da marca de conquistar seus atuais consumidores e também novos em 2018."

Atrás de Apple e Samsung, outras marcas que aparecem no ranking incluem as chinesas Huawei, a Xiaomi e a Oppo.

Queda. De acordo com a consultoria IDC, o mercado global de smartphones encolheu pela primeira vez na história no quarto trimestre de 2017, sinalizando que os consumidores colocaram o pé no freio durante o feriado de Natal, devido aos altos preços de novos modelos de smartphones, como o iPhone X, que é vendido com preços a partir de US$ 999 nos EUA -- e R$ 7 mil no Brasil. As fabricantes venderam 403,5 milhões de aparelhos no último trimestre do ano, 6,3% menos que no mesmo período de 2016.

O resultado ruim afetou o resultado anual do mercado, que registrou uma queda de 0,1% no mundo, ficando em 1,47 bilhão de unidades. Dados de outra consultoria, a Strategy Analytics, porém, mostram que houve crescimento de 1% nas vendas de smartphones. Especialistas apontam que os números apontam estabilidade, por ora, mas que as vendas podem desacelerar nos próximos trimestres.

A estabilização tem motivo: na China e nos Estados Unidos, os consumidores não estão mostrando grande interesse em trocar seus smartphones por modelos mais caros. "Muitos dos modelos mais caros lançados em 2017, quase sem bordas nas laterais, se mostraram aos consumidores mais como um luxo do que como uma necessidade", afirmou o gerente de pesquisas da IDC, Anthony Scarsella, por meio de nota. "Os altos preços podem estar fazendo os consumidores pesarem se vale a pena ter o dispositivo mais avançado nas mãos."

Eu voltei. A fabricante chinesa de smartphones Xiaomi voltou para o top 5 no ranking global de fabricantes elaborado pela consultoria IDC. A empresa superou as rivais também chinesas Oppo e Vivo no quatro trimestre, depois que conseguiu aumentar as vendas de seus aparelhos em 96,9% no período, chegando a 28,1 milhões de unidades -- no ano de 2017, a empresa também quase dobrou o número de aparelhos vendidos.

Trata-se de uma grande conquista para a Xiaomi, que está planejando fazer uma abertura de capital que deverá elevar seu valor de mercado para US$ 100 bilhões. A empresa foi a maior fabricante de smartphones na China entre 2014 e 2015, mas as vendas da marca estagnaram devido à forte concorrência local.

Entre os fatores que impulsionaram a empresa estão a volta de seu crescimento na China, por conta da oferta de produtos baratos e inovadores. Além disso, a empresa tem conseguido desenvolver seus planos de expansão internacional, superando a sul-coreana Samsung na Índia, um dos principais mercados de telefonia móvel no mundo.