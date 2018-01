Apple lança nova versão do iOS nesta terça; veja as novidades - Link - Estadão

Apple Novo iOS 11, lançado na última terça-feira, 12, deve chegar aos dispositivos Apple no dia 19

Durante o evento que anunciou os novos iPhones 8, 8 Plus e X, a Apple anunciou a data de lançamento da versão final de seu novo sistema operacional para dispositivos móveis, o iOS 11, que chega oficialmente aos aparelhos da empresa nesta terça-feira, 19. As principais mudanças do sistema foram na câmera, na assistente virtual Siri e no teclado. O iOS 11 estará disponível para todos os modelos de iPhone lançados desde o iPhone 5S, de 2013, para iPods Touch de sexta geração e para os tablets iPads Pro, iPad Air, para iPads de quinta geração e iPad mini 2, 3 e 4.

Com o novo sistema, o aplicativo que controla a câmera do iPhone, iPad e iPod vai mudar. A empresa prometeu que as fotos ficarão mais expressivas, com tons de pele mais naturais. Além disso, algumas funções presentes em outros apps, como filtros coloridos e a possibilidade de criar fotos em movimento ou em looping, passarão a integrar o aplicativo da câmera.

A principal novidade envolvendo as fotografias, no entanto, é que a Apple desenvolveu uma tecnologia de compressão de arquivos que promete manter a qualidade das fotos, mas com metade do tamanho.

Outra aposta da empresa é em Realidade Aumentada, então o ARKit oferece muitas possibilidades para os desenvolvedores que quiserem usar a tecnologia em novos aplicativos para o iOS 11. Com o Core ML, por exemplo, será possível usar aprendizado de máquina para criar apps que se tornem mais inteligentes conforme o uso.

Apple Apple listou todos os seus dispositivos que serão capazes de receber o iOS 11.

Controle. A assistente virtual da Apple foi equipada com aprendizado de máquina avançado, o que promete resultar em falas menos robóticas e com ênfases diferentes. O iOS 11 também trouxe mais liberdade para o usuário, que poderá escolher quais serviços e aplicativos deverão aparecer na Central de Controle dos dispositivos — aquela aba que aparece ao deslizar os dedos de baixo para cima na borda inferior do iPhone ou iPad.

Outra função nova curiosa é o bloqueio notificações, mensagens e telefonemas enquanto o usuário está dirigindo. Segundo a empresa, agora o iPhone detecta quando a pessoa está dirigindo e impede que distrações cheguem ao motorista.

Teclado. Os donos de iPhone poderão digitar com uma mão só. No novo iOS, as teclas conseguem “se espremer” no canto direito da tela, perto do polegar, quando o usuário segura a tecla de emoji ou globo e seleciona a opção de digitação com uma das mãos.

No iPad, o teclado fica mais fácil de usar por concentrar letras, números, símbolos e pontuações em uma mesma tela. Assim, não será mais necessário trocar de um teclado para o outro para digitar, basta pressionar a tecla e selecionar o caractere desejado.

iPad. Nos iPads, o iOS 11 foi feito para deixar os tablets da Apple mais parecidos com computadores. Além do teclado unificado, o novo sistema operacional trouxe uma nova pasta de arquivos, que foi pensada para reunir todos os arquivos do dispositivo em um único lugar.

Outra novidade que torna o iPad parecido com os iMacs é o novo Dock de aplicativos, que agora ficará visível em qualquer tela aberta. O usuário poderá personalizar a barra e selecionar seus apps favoritos. No canto direito da tela, ficarão os aplicativos abertos recentemente — inclusive os abertos no iPhone do usuário.

A possibilidade de realizar tarefas ao mesmo tempo é mais uma função interessante trazida pelo iOS 11. Com o sistema, será possível abrir um segundo app e deixar os dois na tela ao mesmo tempo. O usuário também poderá arrastar arquivos e fotos simplesmente clicando e movendo eles pela tela.