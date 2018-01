Apple Watch 2 é o seu companheiro de esportes ideal - Link - Estadão

Nilton Fukuda/Estadão O novo modelo do Apple Watch é vendido no Brasil por preços a partir de R$ 3 mil

O lançamento do Apple Watch original em 2015 marcou a chegada de uma nova geração de relógios inteligentes. Na época, existiam poucas opções de relógios usando o sistema operacional Android Wear, do Google, tentando se antecipar à Apple. Em um mercado ainda nascente, o primeiro Watch parecia mais uma afirmação de marca, com os primeiros apps surgindo e diversas opções de estilo que indicavam um caminho mais voltado à moda do que tecnologia. A segunda geração, chamada Apple Watch Series 2, foi lançada no Brasil no final do ano passado e mostra a maturidade da plataforma, com a vantagem de ser muito boa para quem pratica esportes. A parte fashion também continua lá.

Opções de design não faltam ao Apple Watch 2. Se escolher um iPhone depende de dois fatores estéticos (tamanho da tela e cor do aparelho), no Apple Watch 2 as opções são enormes - o site oficial lista ao menos 21 alternativas: caixas de 38 mm ou 42 mm com acabamento em alumínio, aço inoxidável ou cerâmica, pulseiras esportivas, de trama de nylon, couro ou aço inoxidável em mais nove opções de cor da pulseira. Dependendo da combinação, o preço do relógio também varia bastante.

Recebemos um Apple Watch 2 em aço inoxidável preto, com pulseira esportiva preta, de 38 mm. Dentro da caixa, além do carregador por indução, vem outra pulseira preta para pulsos mais largos. Trocar a pulseira é algo simples e rápido, bastando deslizar para o lado no encaixe da caixa do relógio.

Nilton Fukuda/Estadão Apesar da boa bateria, o Apple Watch precisará ser recarregado toda noite

A primeira sincronização do Watch 2 com o iPhone mostra a integração dos sistemas operacionais iOS (do iPhone) e Watch OS (do relógio): todos os apps que você já tem instalados no smartphone e que são compatíveis com o smartwatch são instalados automaticamente. Em poucos minutos, com o relógio você já pode pedir um Uber, ver seus compromissos do dia, notificações de mensagens ou ter um assistente de pulso para Pokemón Go. A assistente digital Siri também está presente, e é uma questão de hábito pessoal falar ou não com seu smartphone ou relógio.

O app Watch, no iPhone, permite escolher os apps, definir as notificações e definir a cara que o Watch 2 tem no seu pulso - se será um relógio convencional, algo mais esportivo ou o velho e bom Mickey (que fala as horas quando tocado duas vezes na tela).

Comandos. Comandar o Apple Watch é muito simples: a coroa digital na lateral ajuda a selecionar o aplicativo a ser usado ou dar zoom (pressioná-lo faz voltar à tela inicial), enquanto o botão lateral ajuda na navegação – e leva para o Dock com os aplicativos favoritos/mais usados. A tela sensível ao toque usa a tecnologia Force Touch, também presente no iPhone, que é sensível à pressão, conseguindo fazer distinção entre um simples toque ou uma gesto com mais pressão.

Deslizar a tela da parte inferior para cima abre um painel de configurações rápidas - modo avião, silencioso, ativar a proteção à prova d’água, entre outros. Também é recomendado proteger o relógio com um código de quatro dígitos, para aumentar a segurança. A tela de tecnologia OLED é mais brilhante que a da geração anterior, permitindo melhor visualização ao ar livre. A bateria dura praticamente o dia todo com o Watch sincronizado, porém será preciso recarregar o relógio toda noite. Em nossos testes, chegamos ao final de um dia entre 15% e 22% de bateria restante.

Reuters Entre os novos modelos do Apple Watch 2, há também uma opção feita em parceria com a fabricante de artigos esportivos Nike

Esportista. O primeiro Apple Watch já tinha diversos modos de rastreamento de atividades. Agora, o relógio conta com um GPS integrado, que marca velocidade, distância e ritmo do exercício, além de registrar em um mapa o percurso e desempenho - para ser visto no iPhone depois. Com o GPS, você pode sair para correr, por exemplo, e deixar o iPhone em casa. Se tiver um fone Bluetooth (como os AirPods, da própria Apple), é possível treinar ouvindo músicas, graças ao armazenamento interno de 2 GB do Watch 2.

E quando falamos em rastreamento de atividades, são 12 configurações de treinos possíveis, seja ao ar livre ou na academia (no app Exercício), com metas e acompanhamento de métricas pessoais, incluindo batimentos cardíacos (graças ao sensor integrado no relógio).

Mas se você usa outro app de terceiros (Endomondo, Runtastic, entre outros) para medir os exercícios, eles se integram ao Apple Watch 2 também. O app Atividade mostra, em círculos na telinha, quanto você ficou em pé, se movimentou e fez exercício ao dia, e os dados são sincronizados com o app Saúde, do iPhone, consolidando dados de uma forma mais visual. E, para ficar mais relaxado, o app Respirar ajuda a “acalmar a mente” e dar pausas na correria cotidiana.

Uma grande novidade do Watch 2 é a sua resistência a água, capaz de mergulhar até 50 metros de profundidade, no mar ou piscina. Porém, existe uma pequena restrição tecnológica que você sempre precisa lembrar antes de molhar: como o Watch 2 tem alto-falantes integrados, é necessário ativar um sistema de proteção interno que usa vibrações para forçar a saída d’água - antes de mergulhar, acesse o painel de atalhos e ligue o sistema. Depois de mergulhar, pressione novamente o botão na tela e o Watch começa a vibrar, expelindo a água que entrou. Se não fizer isso antes e depois, o relógio corre o risco de ser danificado.

Conclusão. O Apple Watch Series 2 é voltado para consumidores que já estão acostumados e integrados com a plataforma Apple. Deve ser visto como um excelente acessório para quem pratica atividades físicas com maior intensidade, já que o GPS e os apps integrados servem muito bem a esse propósito. Se fazer exercícios não é seu foco, o Watch 2 serve como um belo acessório de moda que se conecta ao iPhone e que atua como um auxiliar das tarefas diárias, com suas notificações de mensagens e chamadas e ainda tem a Siri como assistente digital.

O preço sugerido do Apple Watch Series 2 varia de acordo com o tamanho, acabamento da caixa e pulseira, com preços iniciais sugeridos em R$ 2.999.