Apple Watch está chegando ao Brasil? - Link - Estadão

A Anatel autorizou a venda no Brasil dos modelos de alumínio, aço e ouro do Apple Watch, de acordo com documento disponível no Sistema de Gestão de Certificação e Homologação. Assim, é possível que o Brasil esteja dentre os países a receber as vendas do relógio no próximo anúncio de lançamentos da empresa.

O relógio inteligente começou a ser vendido em nove países no dia 24 de abril. Em seguida, foi anunciado outros sete locais que receberiam o aparelho no dia 26 de junho, incluindo países da América Latina, como o México. O Brasil, novamente, não estava na lista.

Os valores do dispositivo no Brasil ainda não foram revelado. Nos EUA, a Apple Watch Sport — o mais simples — custa entre US$ 349 a US$ 399 (em uma conversão direta, R$ 1.074 a R$ 1.228). A versão de preço intermediário — o Apple Watch Tradicional — fica entre US$ 549 e US$ 1.099 (R$ 1.690 a R$ 3.383). Já o relógio feito de ouro custa a partir de US$ 10 mil (R$ 30 mil).