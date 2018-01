Apple Watch terá pulseiras especiais para Jogos Olímpicos - Link - Estadão

A Apple vai lançar uma seleção de pulseiras especiais para o relógio inteligente Apple Watch em comemoração aos jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ao todo, a empresa vai oferecer 14 opções, cada uma inspirada na bandeira de um país. Cada unidade será vendida por R$ 329 a partir da primeira semana de agosto. As pulseiras serão vendidas apenas no Brasil.

Segundo a fabricante, a quantidade de peças é limitada; elas só estarão disponíveis em apenas uma loja da Apple no Brasil, localizada no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. As vendas vão durar enquanto houver estoque.

As pulseiras são fabricadas em nylon, mesmo material usado em outra linha de pulseiras que está à venda desde o início de 2016. Elas são inspiradas nas bandeiras de África do Sul, Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Holanda, Jamaica, Japão, México e Nova Zelândia.

Não é a primeira vez que a Apple cria edições limitadas de pulseiras que não estão disponíveis para o público em geral. No mês passado, ela lançou uma pulseira com a cores do arco-íris na celebração da parada do Orgulho Gay na cidade de São Francisco, na Califórnia.

Os Jogos Olímpicos serão realizados entre 5 de agosto e 21 de agosto no Rio de Janeiro.