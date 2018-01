Assim como novo iPhone; celulares Android poderão receber 3D Touch - Link - Estadão

REUTERS

A empresa de desenvolvimento de softwares Synaptic anunciou hoje, 7, que está desenvolvendo uma tecnologia parecida com o 3D Touch para celulares com o sistema operacional Android. Apesar de não dar mais detalhes, a empresa disse que o produto deverá ficar pronto até 2016.

O nome da tecnologia da Synaptic é ClearForce e, ao contrário do 3D Touch dos iPhones, ela não altera a experiência do usuário apenas no âmbito de diferentes ações em telas fixas. Rolagem de tela, controle de jogos, zoom e até desbloqueio do aparelho são alguns dos itens que terão diferentes respostas de acordo com o toque do usuário.

Apesar de não confirmar os nomes, a Synaptic é parceira histórica de grandes empresas, como a LG e a Samsung. Assim, pode-se esperar que a tecnologia seja empregada, principalmente, nos aparelhos Android.

Por meio de nota enviada ao The Next Web, a empresa disse que eles estão “trabalhando em estreita colaboração com os principais fabricantes para entregar esta nova dimensão (..) até o início de 2016.”