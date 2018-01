Assistente virtual do Facebook agora funciona no 'piloto automático' - Link - Estadão

Facebook Assistente pessoal do Facebook "se intromete" em conversas para fazer sugestões de recursos

Leia mais Assistente pessoal do Facebook agora 'entende' português

O Facebook anunciou que não terá mais uma equipe humana para treinar a M, assistente virtual da rede social. A empresa disse que os funcionários que treinaram o robô para ter características humanas e ajudavam o produto a fazer sugestões pessoais aos usuários deixarão o assistente a partir de 19 de janeiro, informou o site The Verge.

“Lançamos este projeto para saber o que as pessoas precisavam e esperavam de um assistente, e nós aprendemos muito”, disse a empresa em um comunicado. “Estamos levando essas informações úteis para poder outros projetos de inteligência artificial no Facebook. Continuamos muito satisfeitos com o desempenho de M sugestões no Messenger, alimentado por nossos aprendizados a partir desta experiência.”

Em dois anos e meio de funcionamento, o robô virtual foi testado por 2 mil pessoas que moram na Califórnia, nos EUA, além de ter passado por testes em outros países do mundo, como o Brasil. O fracasso do Facebook M é justificado por especialistas pela lentidão na aceitação de robôs virtuais pelos usuários. Atualmente, a maioria dos consumidores ainda prefere aplicativos nativos ou o acesso a páginas na web para trocar mensagens.

Comparação. Ao contrário da Siri ou do Google, a assistente pessoal do Facebook não é acionada pelo usuário da rede social, mas fica à espreita aguardando uma situação, durante um bate-papo, em que possa ser útil. Assim, se várias pessoas estiverem escolhendo um local para jantar, por exemplo, ela pode sugerir a realização de uma enquete ou, se alguém falar sobre um número de telefone, ela pode sugerir um atalho para uma ligação.