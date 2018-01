Asus vai lançar Zenfone 4 no Brasil no dia 3 de outubro - Link - Estadão

Asus Lá fora, os seis diferentes modelos da linha Zenfone 4 foram apresentados em agosto.

A fabricante de smartphones Asus anunciou oficialmente a data de lançamento da linha Zenfone 4 no Brasil: 3 de outubro. Nesta sexta-feira, 8, a empresa começou a enviar convites para um evento de lançamento dos aparelhos pela internet. Lá fora, os seis diferentes modelos da linha Zenfone 4 foram apresentados em agosto.

A empresa não divulgou preços nem quais aparelhos vão chegar ao mercado nacional. O foco da linha Zenfone 4, criada pela empresa para brigar com smartphones premium como Moto Z, Galaxy S8 e iPhone, mas a preços mais baixos, é a fotografia.

Todos os modelos apresentados pela empresa em agosto têm câmera traseira de lente dupla, com 8 e 12 megapixels, permitindo fotografias com melhores efeitos de profundidade.

A principal versão do aparelho, chamada de Zenfone 4, tem processador Snapdragon 640, 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. Além disso, o aparelho tem tela de 5,5 polegadas e bateria de 3.300 mAh.

As outras variações são as versões Max, mais humilde nas configurações, e Selfie e Selfie Pro, para quem gosta de fazer fotos com a câmera frontal do aparelho.