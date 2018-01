Atualização gratuita para Windows 10 vai até sexta-feira - Link - Estadão

Leia mais Como atualizar o PC para Windows 10 de graça até 29 de julho

A Microsoft vai encerrar o período promocional de download gratuito do Windows 10, versão mais recente de seu sistema operacional, na próxima sexta-feira, dia 29 de julho. Após esta data, os usuários que se interessarem pela atualização terão de pagar R$ 479 para a Microsoft para baixar o sistema.

Apenas computadores com as versões do Windows 7, 8 e 8.1 são compatíveis com a atualização. Quem usa uma versão “pirata” do sistema operacional também não vai conseguir atualizá-lo: o sistema detecta a versão falsa e o usuário terá de pagar o valor da atualização.

Renovação. Na próxima semana, a Microsoft vai liberar a primeira grande atualização do Windows 10. O pacote, que foi anunciado durante a Build, conferência para desenvolvedores da companhia realizada em março deste ano, inclui melhorias de segurança, novas ferramentas e maior integração com a assistente pessoal Cortana.

Os usuários poderão acionar a Cortana sem desbloquear a tela do computador. Isso porque o ícone para acessá-la será adicionado à tela de bloqueio, a mesma usada para preencher os dados de login e senha. O sistema operacional também vai trazer um novo recurso chamado Windows Ink. Integrado à suíte de aplicativos Office e ao navegador Microsoft Edge, ele permite o uso de uma caneta digital para fazer anotações e ilustrações.

Lançado em julho do ano passado, o Windows 10 já está instalado em mais de 350 milhões de dispositivos – entre computadores, smartphones e tablets – de acordo com a Microsoft. Um dos motivos que impulsionaram a adoção do sistema foi a oferta da atualização para a versão mais recente do sistema, sem custo para os usuários de computadores.