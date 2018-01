BlackBerry lança smartphone Android com teclado físico - Link - Estadão

REUTERS/Albert Gea O teclado do novo BlackBerry pode ser personalizado com atalhos

Apresentado pela primeira vez durante a CES 2017, o smartphone BlackBerry KeyOne foi lançado oficialmente neste domingo, 26, na Mobile World Congress (MWC), maior evento de celulares do mundo, que acontece em Barcelona, na Espanha. Com teclado e botões físicos, o aparelho é a nova aposta da fabricante chinesa TCL, que comprou direitos de uso da marca BlackBerry em 2016 e agora quer tornar os celulares relevantes no mercado novamente.

Em um primeiro momento, o novo celular da BlackBerry parece igual aos aparelhos do passado: ele ostenta o tradicional teclado físico da fabricante, junto com uma tela de 4,5 polegadas. De acordo com a TCL, o teclado físico do celular também pode servir como atalho para determinadas funções: o usuários pode determinar, por exemplo, que ao pressionar o "W", o WhatsApp abre automaticamente na tela. Enquanto isso, a barra de espaço funciona como leitor de digitais.

Internamente, algumas mudanças são perceptíveis. A primeira é o sistema operacional, que usa Android ao invés do sistema da própria BlackBerry. "O aparelho não tem o tradicional sistema operacional, mas trabalhamos em conjunto com a BlackBerry para que o DNA da marca fosse mantido", afirmou o vice-presidente da BlackBerry, Alex Thurber.

O aparelho ainda conta com um processador octa-core Snapdragon 625, memória RAM de 3 GB e armazenamento interno de 32 GB, com possibilidade de expansão por meio de cartão SD. A bateria, de 3.505 mAh, tem capacidade de durar por até dois dias com uso moderado, de acordo com a fabricante.

"Estamos lisonjeados por desempenhar um papel tão importante no futuro dos smartphones BlackBerry, que são tão icônicos em nosso setor, e estamos ansiosos para provar para a comunidade BlackBerry que pode ficar orgulhosa da emoção em torno do novo celular," disse o presidente executivo da TCL, Nicolas Zibell.

E para tentar reverter o histórico ruim da BlackBerry com relação à qualidade das fotos, a empresa apostou em uma câmera traseira de 12 megapixel, com sensor de imagem Sony IMX378 — o mesmo utilizado pelo celular Pixel, do Google, e que deixa a imagem com ares de foto profissional.

A TCL disse que o KeyOne será lançado em alguns países a partir de abril, por US$ 549. No Brasil, o aparelho deverá chegar a partir de setembro, de acordo com informações divulgadas pelo site de tecnologia TechTudo.