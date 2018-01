Brasileira Rockcel quer vender 500 mil celulares até fim de 2017 - Link - Estadão

Aparelho mais simples da empresa, Quartzo custa R$ 399

A fabricante brasileira de celulares Rockcel quer vender 500 mil celulares até o fim de 2017, abocanhando cerca de 1% do setor de smartphones. A meta foi revelada pela empresa na última terça-feira, 6, em coletiva de imprensa. Para chegar lá, a companhia fundada pelos brasileiros Henrique Ferreira, Aldo Moino (ex-Sony Ericsson) e José Ferreira abriu uma fábrica no interior de São Paulo, com capacidade de manufaturar 120 mil aparelhos por mês.

"Queremos vender 500 mil aparelhos até o final de 2017, tomando 1% do mercado de smartphones.”, diz José Ferreira. Atualmente, a empresa conta com dois celulares: o Quartzo, de R$ 399; e o Opalus, de R$ 529. Ambos contam com sistema operacional Android e boas características técnicas, mas apenas para quem está entrando no mercado de celulares inteligentes — como câmera traseira de 8 MP e armazenamento de apenas 8 GB. Os dois aparelhos, porém, não contam com conexão 4G, algo já presente em aparelhos do mesma faixa de preço.

Para o ano que vem, a empresa planeja um modelo com configurações mais avançadas, com tela de 6 polegadas. Nós competimos com marcas como Alcatel e Positivo, que apresentam celulares de preço menor e mais acessíveis”, afirma o presidente executivo da empresa, José Trabulse Ferreira. “Mas nós queremos mostrar para as pessoas que é possível ter um bom smartphone por um preço baixo, feito no Brasil. Somos feitos de brasileiros para brasileiros.”

Trata-se de uma meia verdade, porém: a Rockcel tem uma forte parceria com a chinesa Spreadtrum Communications: toda a interface dos aparelhos, bem como chips e estruturas é feita na Ásia. Por aqui, o aparelho apenas é montado e, por fim, distribuído. A marca entrou no mercado apenas em julho deste ano, quando começou a repassar aparelhos para varejistas em alguns estados do País, como o Rio de Janeiro – nos próximos dias, os aparelhos da Rockcel devem chegar a São Paulo.