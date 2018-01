Celular da Xiaomi deve incomodar rivais - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

Leve e compacto, o Redmi 2, lançamento da Xiaomi no Brasil, e que será fabricado aqui, deve incomodar seus concorrentes na mesma faixa de preço (R$ 500) apostando em dois recursos principais: o suporte para dois chips 4G, com ambas as conexões de alta velocidade ativas ao mesmo tempo, algo inédito no mercado nacional; e a fuga do padrão Android tradicional. Para quem gosta de personalizar o aparelho, o Redmi 2 traz uma loja de temas, ícones, papéis de parede e widgets, onde é possível obter mais de 5 mil deles gratuitamente. Além disso, toda a interface do Android é a chamada MI User Interface (MIUI), modificada pela Xiaomi. Da barra de comandos aos principais apps pré-instalados, tudo tem a marca da fabricante chinesa, em um estilo limpo e minimalista.

O tamanho de 4,7 polegadas, no entanto, fica ligeiramente abaixo das 5 polegadas de um dos seus principais concorrentes, o Motorola Moto G de segunda geração. O Redmi 2 compensa isso trazendo os botões tradicionais do Android (voltar, menu e home) abaixo da tela, enquanto alguns concorrentes os mostram virtualmente, roubando espaço. E esses botões, que são vermelhos (daí o nome do dispositivo), escondem uma das principais falhas do smartphone da Xiaomi: inexplicavelmente, eles não são iluminados, o que complica seu uso no escuro.

O Redmi 2 traz 1 GB de memória RAM e <IP9,0,0>processador de quatro núcleos a 1,2 GHz</IP>, suficientes para rodar até cinco aplicativos ao mesmo tempo sem travar. O desempenho é fluido e permite rodar jogos pesados, como o FIFA 15, sem problemas. Além disso, possui 8 GB de armazenamento (metade disso é ocupado pelo sistema)e espaço para cartão de até 32 GB.

As câmeras (8 megapixels atrás e 2 megapixels na frente) têm excelente qualidade, e contam com filtros, detecção de rosto, modos panorama e HDR. No escuro, algum ruído aparece nas fotos, mas nada inaceitável.

O Redmi 2 fecha o pacote de ótimo custo-benefício com duas outras características interessantes: “fast-charging”, que carrega 30% da bateria (que e removível) em meia hora, havendo a possibilidade de adquirir uma unidade extra.