Celular 'inquebrável' da Nokia pode ganhar nova versão em breve - Link - Estadão

Nokia 3310, um dos celulares mais populares da Nokia nos anos 1990

O icônico Nokia 3310, que ficou conhecido como o celular "inquebrável" da marca finlandesa, pode voltar às prateleiras em breve. Pelo menos é o que dizem fontes do site de tecnologia Venture Beat: a HMD Global, empresa que colocou a marca Nokia no mercado novamente, planeja relançar o "tijolão" da Nokia no final de fevereiro, junto com outros smartphones. O anúncio deve acontecer durante o Mobile World Congress, maior congresso de tecnologias móveis do mundo, que será realizado entre 26 de fevereiro e 2 de março.

Lançado há 17 anos, o Nokia 3310 foi um dos celulares mais desejados da época. O motivo não era o design, mas sua excelente construção e bateria de longa duração. Embora não tivesse a tela colorida, ele fez a alegria de muitas pessoas na época por trazer o "jogo da cobrinha", em que uma linha percorria a tela e o objetivo era tornar a protagonista o mais comprida possível.

Segundo as fontes do Venture Beat, o novo Nokia 3310 será inspirado no original, em vez de ser uma cópia perfeita. Isso sugere que, talvez, a empresa vá usar alguns aspectos do design e apostar em um smartphone com uma boa combinação entre construção e bateria, que remeta ao aparelho antigo. Ainda não há informações sobre como será a teça do aparelho, se ele terá câmera ou se será compatível com aplicativos. O preço deve ficar em cerca de US$ 63 e não há previsão dos países onde ele deve ser lançado.

Procurada pelo site Venture Beat, a HMD Global não comentou o assunto. Confira, abaixo, outros celulares da Nokia que marcaram época: