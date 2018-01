Celular Zenfone 3 chega ao Brasil a partir de R$ 1,5 mil - Link - Estadão

Aparelho foi anunciado globalmente pela Asus em junho.

O Zenfone 3, novo smartphone topo-de-linha da taiwanesa Asus, foi lançado no Brasil nesta terça-feira, 25 – o aparelho chega ao País cinco meses depois de seu anúncio global.

Como já se tornou comum no universo dos smartphones de alto padrão, o aparelho terá duas versôes: a que tem tela de 5,2 polegadas e 32 GB de armazenamento será vendida por R$ 1,5 mil. Já a com tela de 5,5 polegadas de 64 GB de armazenamento sairá por R$ 1,8 mil.

Os dois aparelhos terão como processador o Snapdragon 625, com capacidade de processamento de 2 GHz. Já as câmeras têm resolução de 16 MP (traseira) e 8 MP (frontal). Outro diferencial do Zenfone 3 é a de que o aparelho é feito em uma peça única de alumínino, enquanto a traseira é feita de vidro.

Baixo e alto custo. O Zenfone 3, no entanto, fará parte de uma família de produtos da Asus. Intermediário, o Zenfone 3 Max vai custar entre R$ 1 mil e R$ 1,3 mil – o preço varia por conta do armazenamento. O Zenfone 3 Max tem 2 GB de memória RAM, tela de 5,2 polegadas e câmeras de 13 MP (traseira) e 5 MP (frontal).

A Asus também fez uma aposta no segmento premium com o Zenfone 3 Deluxe: por R$ 3,6 mil, o aparelho tem câmera traseira de 21 MP e 256 GB de armazenamento, além de 6 GB de memóra RAM. O aparelho tem tela de 5,7 polegadas.

Juntos, os três modelos do Zenfone 3 têm a missão de substituir a linha do Zenfone 2, lançada no final de 2015 no Brasil.

Nas versões 3 e Deluxe, o aparelho também tem sensor de digitais e conta com a tecnologia Game Genie, que pode transmitir partidas jogadas em apps pelas plataformas YouTube e Twitch.