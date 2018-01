CES 2016: Casio lança primeiro relógio inteligente com Android - Link - Estadão

AP

A tradicional fabricante de relógios Casio anunciou na última terça-feira, 5, o lançamento de seu primeiro relógio inteligente. O Smart Outdoor Watch foi desenvolvido para agradar entusiastas de atividades ao ar livre, como caminhada, alpinismo e pesca.

O dispositivo traz diversos sensores que monitoram a atividade física e a localização do usuário e ainda conseguem medir temperatura, altitude e pressão atmosférica. Além disso, ele tem resistência a impactos e é à prova d’água – ele funciona em até 50 metros de profundidade.

“Nós colocamos o estilo de vida como prioridade, o que faz o nosso produto mais conveniente para o consumidor”, disse o vice-presidente da empresa David Johnson, durante coletiva antes da feira de tecnologia Consumer Electronic Show (CES), que acontece entre os dia 6 e 9, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O relógio pode indicar direções usando um sistema de bússola e tem suporte para aplicativos de rastreamento de terceiros como o Runkeeper e o ViewRanger GPS. O usuário também tem à disposição informações sobre a hora ideal para beber água. De acordo com a empresa, a bateria do relógio pode durar até um mês. Isso porque o relógio conta com dois visores, um deles monocromático que aparece apenas quando a tela colorida é apagada.

A exemplo da fabricante suíça Tag Heuer e da norte-americana Fossil, que começaram a investir em dispositivos vestíveis para compensar as vendas fracas de relógios tradicionais, o WSD-F10 chegará ao mercado com o sistema operacional Android Wear. Assim como ocorreu no mercado de smartphones, a expectativa é que o sistema do Google se torne padrão para relógios inteligentes.

Compatível com smartphones Android e iOS, o WSD-F10 será lançado em março no Japão e em abril nos Estados Unidos, por US$ 500 (cerca de R$ 2 mil). Ainda não há informações sobre a chegada do produto ao País.