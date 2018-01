CES 2016: Huawei lança smartphone e relógio com cristais Swarovski - Link - Estadão

AFP

A Huawei apresentou nesta terça-feira, 5, durante coletiva antes da feira de tecnologia Consumer Electronic Show (CES), uma nova linha de relógios inteligentes voltada para mulheres. Os dois novos modelos do Huawei Smartwatch são decorados com cristais Swarovski, revestimento em ouro e tem pulseiras de couro italiano.

O dispositivo utiliza sistema operacional Android Wear, tem tela de 1,4 polegada, 512 MB de memória RAM, 4 GB de armazenamento interno e conectividade via Bluetooth e Wi-Fi. Ainda não há previsão se o produto será lançado no Brasil, mas em outros países, ele vai sair por US$ 500 (cerca de R$ 2.000) ou US$ 600 (cerca de R$ 2.400), dependendo do modelo.

Outra novidade anunciada pela empresa chinesa foi mais um modelo de linha de smartphones Mate. O principal destaque do Mate 8 é a bateria. De acordo com o presidente da divisão de celulares da Huawei, Kevin Ho, o aparelho tem autonomia para mais de dois dias de uso sem necessidade de recarregá-lo.

O tempo varia de acordo com a atividade: a bateria dura 17 horas rodando vídeos em HD, 38 horas em navegação 3G e 98 horas tocando música. A empresa afirmou ainda que basta deixar o celular carregando por meia hora para garantir um dia inteiro de uso.

Um dos diferenciais é um sensor de leitura de impressões digitais localizado na parte de trás do aparelho. Sua função permite desbloquear a tela do aparelho, atender ligações, tirar selfies e bloquear fotos, vídeos e documentos.

Com tela de 6 polegadas, o smartphone terá duas versões: uma com 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno e outra com 4 GB e 64 GB. Será possível adquiri-los em outros países, por 600 e 700 euros, respectivamente; o Brasil não está na lista de países onde o produto será comercializado.

Embora não seja muito conhecida no Brasil, a Huawei é a terceira maior fabricante de smartphones do mundo, com 7,7% de participação no mercado, segundo a consultoria Gartner. De acordo a consultoria Canalys, baseada em Pequim, a empresa superou a Xiaomi no mercado chinês em outubro do ano passado. A rival registrou, pela primeira vez, uma queda nas vendas em relação ao ano anterior.