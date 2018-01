CES 2016: Lenovo apresenta tablet híbrido e notebook com tela OLED - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

A Lenovo apresentou um tablet que pode se transforma em projetor e também em câmera para escanear objetos com o uso de módulos vendidos separadamente em um evento realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos, um dia antes do início da Consumer Electronics Show (CES). Além disso, a companhia chinesa lançou o primeiro notebook com tela OLED e uma curiosa espécie de computador-projetor.

O Thinkpad X1 parece um tablet comum. Ele possui tela de 12 polegadas e pesa 1,1 kg. O produto é equipado com processador Intel Core M7, 16 GB de memória RAM, 1 TB de espaço de armazenamento e bateria com duração de 5 horas. Além disso, é possível acoplar um teclado ao produto, o que permite que assuma o formato do notebook.

O produto, porém, pode assumir funções diversas, graças a uma série de gadgets da Lenovo com os quais ele é compatível. Um módulo de projeção, por exemplo, o transforma em um projetor, que consegue exibir imagens em uma superfície com tamanho de 60 polegadas. Ele também pode receber um módulo de câmera, que consegue escanear objetos, que funciona em conjunto com impressoras 3D.

De acordo com a fabricante, o Thinkpad X1 chegará às lojas dos Estados Unidos em fevereiro, com preço a partir de US$ 899 (o equivalente a R$ 3,6 mil). O preço dos módulos, que são adquiridos separadamente, não foram divulgados.

A empresa também anunciou uma nova versão do notebook Thinkpad Yoga. Ele é equipado com processador Intel Core i7, 16 GB de memória RAM e 1 TB de espaço de armazenamento. A tela é feita de OLED (diodo emissor de luz orgânico, na sigla em inglês), que permite exibir imagens com melhor contraste e cores mais vivas. A tecnologia já pode ser encontrada em televisores e smartphones. O produto vai custar US$ 1.449 (o equivalente a R$ 5,8 mil) quando chegar às lojas dos EUA no mês que vem.

BB-8. Além destes dois computadores da linha X1, a empresa anunciou o IdeaCentre 610S, um computador que é conectado com um projetor. Assim, ele não precisa de um monitor e pode projetar a imagem em qualquer superfície. Segundo a Lenovo, ele pode projetar imagens de até 110 polegadas e resolução Ultra HD ou 4K, equivalente a quatro vezes a resolução Full HD. O computador tem processador Intel i7, 16 GB de RAM e 2 TB de armazenamento.

O que mais chamou a atenção, no entanto, foi o visual do aparelho. Como notado pelo site The Verge, ele se assemelha ao robô BB-8, do filme Star Wars – O Despertar da Força; e com os Daleks, vilões da série britânica Doctor Who. Ainda não há previsão de lançamento do produto, que deve custar US$ 849 (cerca de R$ 3,4 mil).

